“No se tiene registro": ¿hubo un hombre armado en la estación del Metro Romero Rubio?

Un video difundido en redes sociales desató la preocupación entre usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) al mostrar a un hombre presuntamente armado en la estación Romero Rubio, de la Línea B. ¿Qué dicen las autoridades?

Estación Romero Rubio: sujeto presuntamente armado en el Metro de la CDMX

La circulación de un video en redes sociales encendió las alertas entre usuarios del Metro de la CDMX, luego de que se señalara la supuesta presencia de un hombre armado en la estación Romero Rubio, de la Línea B.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa a un sujeto que introduce la mano en una bolsa; sin embargo, el material no permite distinguir con claridad si se trata de un arma de fuego.

Ante la inquietud generada, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro salió a aclarar la situación y fue tajante: “No se tiene registro ni solicitud de apoyo sobre la situación del video, Se exhorta a las personas usuarias a reportar de inmediato cualquier situación anómala o de riesgo con el personal policial en torniquetes o andenes", es decir, no existe reporte oficial que confirme la presencia de una persona armada en esa estación.

Reportan a hombre presuntamente armado en estación Romero Rubio|Captura de pantalla

Balean a policía en estación Constitución de 1917

El pasado 25 de abril, un policía de la CDMX resultó herido al ser atacado con un arma de fuego en las inmediaciones de la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro este sábado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó los hechos registrados en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM), donde el oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) apoyó en una discusión entre una hombre y una mujer.

Sin embargo, al llegar al lugar de los hechos, se percató de que un hombre estaba armado, acercándose para intentar quitarle el arma; entre el forcejeo, el hombre realizó dos disparos en contra del policía. El sujeto escapó del lugar y el oficial quedó en el lugar herido, de acuerdo con el reporte de la SSC de CDMX.