Cae taxista que golpeó a editora de Venga la Alegría

Las autoridades capitalinas lograron la aprehensión de Juan Carlos N, quien es señalado de haber golpeado a Andrea Muñoz, integrante del equipo de edición de Venga la Alegría.

Sobre el detenido pesa una acusación formal por el delito de lesiones agravadas. La agresión ocurrió el pasado 19 de abril, cuando el ahora imputado, quien se desempeñaba como conductor de una plataforma de transporte digital, arremetió físicamente contra la comunicadora.

TAMBIÉN LEE: Hospitalizan a editora de TV Azteca tras ser golpeada por taxista de aplicación en CDMX

Editora de Venga la Alegría fue hospitalizada tras golpiza

El impacto de los golpes recibidos fue de tal magnitud que Muñoz sufrió múltiples fracturas en la estructura ósea de su rostro. Debido a la severidad de estas contusiones, la víctima requirió de una intervención quirúrgica de urgencia para tratar las secuelas de la violencia ejercida por el chofer.

Tras el arresto del sujeto, el sistema de justicia ha programado la realización de la audiencia inicial para este lunes. La cita legal está pactada para las 12:15 pm, espacio en el cual el juzgador analizará las pruebas presentadas para definir la situación jurídica del acusado y determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por las agresiones cometidas contra la empleada de la televisora.

