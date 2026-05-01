Un hombre fue víctima de secuestro en Tecámac, Estado de México, luego de ser obligado a ingerir bebidas alcohólicas para llevárselo contra su voluntad, pero dos presuntos implicados fueron descubiertos después de que la llanta del automóvil donde lo traían se ponchó.

Los dos presuntos secuestradores fueron descubiertos por policías estatales cuando circulaban por calles del Fraccionamiento Héroes de Tecámac.

Secuestradores fueron descubiertos por una llanta ponchada

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se percataron que un vehículo blanco con con vidrios polarizados circulaba con una llanta ponchada , por lo que pidieron al conductor detenerse.

Al escuchar la indicación, los tripulantes no hicieron caso y aceleraron, lo que provocó una persecución para detenerlos, de acuerdo con el reporte de la policía.

Metros adelante, dos hombres bajaron del automóvil y comenzaron a huir a pie, pero en ese momento los oficiales de la SSEM se percataron que los sospechosos traían armas de fuego.

Descubren a víctima de secuestro dentro de auto en Tecámac

Luego de lograr detener a los dos individuos, los policías y estos regresaron al lugar donde abandonaron el automóvil con la llanta ponchada.

Al llegar, descubrieron que dentro del vehículo se encontraba un hombre con golpes en la cabeza, quien indicó que lo llevaban secuestrado.

De acuerdo con la declaración de la víctima, momentos antes le habían robado una camioneta negra y además lo obligaron a ingerir bebidas embriagantes.

Aseguran armas, celulares y cartuchos a secuestradores en Tecámac

Los detenidos fueron identificados como Luis “N” y Luis “N”, de 28 y 19 años, respectivamente, a quienes se les incautaron dos armas de fuego tipo escuadra ambas calibre 22 milímetros y varios cartuchos útiles del mismo calibre.

Al interior del vehículo se localizaron dos teléfonos celulares, un chaleco tipo balístico, estribos de tipo oficial y un parlante de uso oficial.

Los detenidos fueron trasladados ante la autoridad correspondiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para continuar con las indagatorias por la probable comisión del delito de secuestro exprés.

