“Espero no haberla lastimado": filtran supuestas cartas de suegra de exreina de belleza asesinada en Polanco

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco, Ciudad de México (CDMX), ha sumado una supuesta nota de Erika María "N", su suegra acusada de matarla, en la que se cuentan detalles después del feminicidio.

La exreina de belleza en Baja California fue asesinada a balazos en un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo el 15 de abril de 2026 estando su hijo y pareja presentes, de acuerdo con un video del momento.

😔📢 Reyna Gómez, la mamá de la exreina de belleza Carolina Flores, reveló que su yerno Alejandro Sánchez le avisó del feminicidio. Gómez le mandó un mensaje directo a la suegra de su hijo diciendo que tenga el valor de entregarse#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin |… pic.twitter.com/qfoar2T4Oe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

Capturan en Venezuela a suegra de exreina de belleza por feminicidio

Erika María "N" fue detenida en Venezuela el 29 de abril de 2026, como probable responsable del feminicidio de laa mujer de 27 años, quien recibió varios impactos de arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que aunque la mujer fue asesinada el 15 de abril, la situación fue denunciada un día después y se inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Tras los hechos, la Fiscalía CDMX inició la investigación que permitió establecer su probable participación y con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026, se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión contra Erika María "N".

Carolina Flores fue exreina de belleza en Baja California en 2017.|Especial

Revelan supuestas cartas de Erika María "N", suegra de Carolina Flores

Luego de confirmarse la captura de la suegra de Carolina Flores, quien era buscada incluso por la Interpol, se filtró a través de la cuenta de Instagram de una usuaria llamada Jostin Montilla, una carta que supuestamente escribió Erika María "N" un día después del crimen.

En este escrito, que habría sido extraído del celular de la acusada, externó que lamentaba lo que había pasado y esperaba que Carolina Flores se encontrara bien.

No obstante, el supuesto escrito publicado se trata de una versión que se hizo con Inteligencia Artificial para no exponer de manera integra la conversación por lo delicado del tema.

"Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos (...) espero no haberla lastimado tanto y se recupere pronto", es parte de lo escrito en la nota.

En otro video compartió otra supuesta carta o nota que Erika María "N" habría compartido con su hijo luego de los hechos. En esta ocasión, según refiere, la señora expresó:

"Hijo, ¿cómo estoy? Preguntas. Dices que quieres entender y que quieres que te explique por qué le hice eso a Caro. Estoy mal hijo, ya no sé lo que es cierto de lo que no, ya no sé si estoy aquí o estoy allá. Me pides que te explique algo que no tiene explicación, algo que no debió suceder jamás. No puedo dormir, apenas como.

"Ese instante me acompaña las 60 horas de cada día y no me estoy haciendo la víctima, solo digo lo que era hasta ayer mi día a día. Me dijiste que se estaba recuperando (...) claro que soy culpable, me duele tu dolor; me duele haber dejado a tu bebecito sin su madre", habría escrito.

Extradición de Erika María "N" está en proceso para ser juzgada en México

Fuentes se seguridad consultadas por Azteca Noticias comentaron que las autoridades ministeriales de México se encuentran haciendo los trámites para formalizar la extradición de la suegra.

Erika María "N", quien fue excandidata a regidora por el municipio de Ensenada, Baja California, enfrentará un proceso por el feminicidio, delito por el cual, en caso de ser declarada culpable, podría recibir una sentencia de 35 a 70 años de prisión.