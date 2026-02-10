Masacre en Martín Carrera: Caen 7 tras brutal ataque armado contra cuatro personas

Una agresión con armas de fuego dejó como saldo cuatro personas fallecidas en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a siete personas en la colonia Martín Carrera, incluyendo a los dos presuntos responsables materiales, tres individuos que intentaron impedir el arresto y dos más en posesión de un cargamento de sustancias ilícitas.

El evento fue detectado inicialmente por agentes que realizaban labores de vigilancia preventiva en la zona y acudieron al cruce de las calles Victoria y Miguel Miramón tras escuchar diversas detonaciones.

¿Qué pasó en la Martín Carrera? Se desata balacera y persecución

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron una camioneta color gris donde se encontraban cuatro hombres de 16, 22, 24 y 30 años de edad con heridas visibles. Ante la demora de las unidades médicas, un grupo de ciudadanos decidió abordar a los lesionados en vehículos particulares para trasladarlos de urgencia a un hospital, donde posteriormente se reportó su fallecimiento.

De manera inmediata, se inició una investigación en el lugar de los hechos. A través de entrevistas con testigos, se estableció que los probables agresores habían huido hacia una vecindad ubicada en la calle José Joaquín Herrera, a pocas calles del lugar del ataque.

Detenciones y resistencia en la vecindad

En el inmueble señalado, los policías identificaron a dos sujetos de 15 y 35 años cuyas características físicas coincidían con las descripciones de los denunciantes. Tras una persecución en las áreas comunes del predio, se les realizó una inspección en la que se aseguraron:



Un arma de fuego corta abastecida con siete cartuchos útiles.

Durante el traslado de estos dos sospechosos, la situación se tensó cuando dos hombres de 31 y 26 años, junto a una mujer de 29 años, agredieron físicamente a los oficiales con el objetivo de liberar a los detenidos. Sin embargo, la situación fue controlada y estas tres personas también fueron aseguradas por resistencia y obstrucción de la justicia.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Policías de la #SSC detuvieron a dos sujetos señalados como posibles responsables de agredir con disparos de arma de fuego a cuatro hombres que perdieron la vida, en calles de @TuAlcaldiaGAM; además, detuvieron a tres personas que trataron de impedir la… pic.twitter.com/Td35jCL0BT — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 10, 2026

Aseguran narcóticos tras balacera en la GAM

En la periferia del operativo, agentes de apoyo interceptaron a otra mujer de 30 años y a un hombre de 27 años. Al ser inspeccionados, se les hallaron 290 sobres de cocaína, dos paquetes grandes de marihuana, 62 bolsas pequeñas con la misma hierba y una báscula gramera.

Las siete personas, junto con el armamento y la droga, quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y determinar si los estupefacientes están vinculados al móvil del ataque directo.

