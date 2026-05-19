“Si no te bajas, no te suelto": novios fueron golpeados por policías de CDMX por falso atropellamiento a oficial

Fernanda y su novio iban conduciendo por calles de la alcaldía Magdalena Contreras. Una patrulla de la Ciudad de México (CDMX) les marcó el alto, pero los policías ahora están acusados de pegarles y violentarlos acusándolos de presuntamente haber atropellado a un oficial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya investiga este caso, de acuerdo con información de las autoridades compartida a Azteca Noticias, no obstante, al parecer no es la primera vez que estos policías supuestamente cometen actos de violencia y abuso de autoridad contra la ciudadanía.

Alumna de Derecho asegura que no iba en estado de ebriedad

De acuerdo con ella, los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de mayo de 2026. Eran cerca de la 01:40 horas cuando una patrulla les marcó alto sobre avenida Luis Cabrera, muy cerca de una taquería, en la colonia La Malinche.

Ella conducía el automóvil de su novio, "cuando de la nada", dijo, un policía se cruzó en su camino para decirle que se detuviera. Fernanda, quien estudia Derecho, negó que iba en estado de ebriedad.

La joven incluso aseguró que está enferma y se encuentra bajo tratamiento médico, por lo que no puede ingerir bebidas alcohólicas.

"Se pararon encima de mí y empezaron a decirme que me orillara y no sé qué. Yo no pude seguir mi camino porque Luis Cabrera estpa estrecho entonces me tuve que parar", relató.

Fer pidió ayudal al botón de pánico y quisieron llevarse a su novio

La pareja de novios no querían bajarse del automóvil donde iban porque argumentó que ellos como policías no los podían molestar en su propiedad.

"Los policías nos empezaron a abrir las puertas, ellos abrieron las puertas (...) cuando lograron bajarnos, fue a golpes. Un policía agarró mi mano, me la empujó, me empezó a golpear para atrás, me dijo 'si no te bajas, no te suelto'. Le dije 'me estás lastimando', me dijo 'no importa, si no te bajas, no te dejo de hacer esto'", acusó la joven.

Al no pder contra él, Fernanda se bajó del auto. Ella, al ver la actuación d elos policías caminó para apretar un botón de auxilio de un poste del C5, sin embargo, en ese momento, intentaron subir a la patrulla a su novio. Ella trató de evitarlo y cayó al piso.

Policías de CDMX señalaron que novios atropellaron a un oficial

La versión de la joven es que, de acuerdo con los policías, habían atropellado momentos antes a un oficial en un punto de revisión del alcoholímetro, pero esta versión fue desmentida por otros policías.

"Cuando llegó mi familia, fueron al alcoholímetro que está sobre Luis Cabrera, casi después de la Supervía a Santa Fe y "los policías de ahí dijeron 'aquí no ha pasado nada', que aquí no se atropelló a ningún policía y aquí no se hizo nada".

Seegún ella, uno de los policías argumentó que ese fue el motivo para retenerlos, pero Fer le dijo que le comprobara tal acción y fue cuando los bajaron a golpes.

Señalan que policías de CDMX habrían cometido abuso de autoridad

Al momento de que los policías de la CDMX iban a llevarse l novio de Ferananda, sus familiares, expresó, pensaron que eran secuestro o delincuencia organizada.

Tras darse a conocer el caso de ambos jóvenes, en redes sociales, personas señalaron haber sido víctimas de estos mismos policías, en casos distintos.

Una persona que contactó a la joven le dijo que estos policías también habrían agredido anteriormente a otros ciudadanos. Aunado a este mensjae incluso se adjuntan fotos del momento en que un hombre aparece golpeado y estos policías a un lado.

"Ese mismo policía tambipen agredió a mi marido y le robaron cosas y le sacaron 2 mil 500 (pesos)", escribió una persona más.

Suspenden a policías de CDMX; están bajo investigación

La SS de CDMX informó que la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación del caso y se mantiene en contacto con Fernanda y su novio.

Asimismo, ya se identificó a los elementos involucrados, quienes fueron suspendidos mientras se realizan las investigaciones. Fernanda, dijo, ya fue contactada por el persona correspondiente, pero este caso podría revelar una situación más grande por la forma de actuar de los elementos.

