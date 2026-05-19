CDMX va por scooters y bicis eléctricas: fecha límite para tramitar placas

La regulación para scooters y bicicletas eléctricas en la Ciudad de México ya es una realidad. La Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer nuevas reglas para los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que deberán portar placas y matrícula dependiendo de sus características.

La medida busca poner orden al creciente uso de scooters y motos eléctricas en calles de la capital, especialmente por el aumento de accidentes y el uso indebido de ciclovías y banquetas.

Qué vehículos eléctricos deben tramitar placas en CDMX

De acuerdo con la regulación difundida por el Gobierno de la CDMX, deberán contar con matrícula aquellos vehículos eléctricos cuya velocidad supere los 25 kilómetros por hora y que tengan un motor con potencia continua a partir de 250 watts y hasta 1 kilowatt.

La clasificación quedó dividida en dos tipos:



Tipo A: scooters o vehículos con peso menor a 35 kilos.

Tipo B: motos o vehículos eléctricos con peso mayor a 35 kilos y hasta 350 kilos.

Ambos deberán portar una matrícula y distintivo de movilidad eléctrica. Además, los conductores tendrán obligaciones similares a las de otros vehículos motorizados.

La regulación también establece que estos vehículos no podrán circular por ciclovías, banquetas o carriles confinados.

Regulamos el uso de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales para mejorar la convivencia con todas las formas de movilidad y establecer reglas justas para todas y todos. ✨🛴🛵



Ahora los propietarios deberán de cumplir con obligaciones, esto es todo lo que necesitas saber… pic.twitter.com/EglOKOFcLn — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 18, 2026

Cuál es la fecha límite para hacer el trámite

La información difundida por las autoridades capitalinas señala que las sanciones comenzarán a aplicarse a partir de septiembre de este año. Además, para el 20 noviembre de 2026 todos los vehículos eléctricos contemplados en esta regulación deberán contar obligatoriamente con placas y matrícula correspondiente.

Esto significa que los usuarios tendrán algunos meses para realizar el trámite antes de que comiencen las multas y revisiones por parte de autoridades de tránsito.

Qué pasa si no emplacas tu scooter o bici eléctrica

De no cumplir con el trámite, podrías ser acreedor a una multa que va de las 10 UMAs hasta las 30 en caso de ser reincidente, esto equivale a un costo de mil 130 pesos a 3 mil 394 pesos.

Entre las principales obligaciones destacan:



Contar con matrícula y distintivo de movilidad eléctrica.

Usar casco de protección.

Tener licencia Tipo A1 o A2, dependiendo del vehículo.

Evitar circular por ciclovías y banquetas.

En caso de no cumplir con estas disposiciones, los conductores podrían enfrentar dichas multas o incluso la remisión del vehículo, una vez que entren en vigor las sanciones.

Requisitos para obtener placas en CDMX

La regulación establece que los conductores deberán tramitar:



Matrícula Tipo A para vehículos menores a 35 kilos.

Matrícula Tipo B para vehículos de más de 35 kilos y hasta 350 kilos.

También será obligatorio contar con:



Licencia Tipo A1 o A2

Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Uso obligatorio de casco.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado si se requerirán documentos adicionales, pero se espera que la Semovi publique los lineamientos completos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Cuánto cuesta el trámite de placas

El costo del trámite para obtener placas y matrícula de scooters o bicicletas eléctricas será de 709 pesos, mientras que el precio de la licencia es de:



$572 pesos por la licencia tipo A1

$1,142 pesos por la licencia tipo A2

Las autoridades adelantaron que el proceso será obligatorio para todos los vehículos eléctricos personales que entren en la nueva clasificación VEMEPE.