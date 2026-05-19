¿Pemex ya no puede pagar? Aplaza deuda con proveedores hasta 2033

Petróleos Mexicanos (Pemex) volvió a mover el calendario… pero no precisamente para mejorar sus finanzas. La empresa decidió aplazar hasta 2033 el pago de una parte importante de la deuda que mantiene con proveedores, una medida que vuelve a encender las alertas sobre el estado real de las finanzas de la petrolera más endeudada del mundo.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2025 entregada por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, Pemex reestructuró compromisos equivalentes a 250 mil 498 millones de pesos, es decir, cerca del 67 por ciento del total que adeuda a proveedores y contratistas.

La cifra no es menor. Al cierre del primer trimestre de 2026, el pasivo total con proveedores ascendía a 375 mil millones 120 mil 611 pesos. En otras palabras: Pemex decidió extender buena parte de esos pagos durante los próximos ocho años, mediante esquemas trimestrales de capital e intereses.

El acuerdo fue concretado durante la administración de Víctor Rodríguez Padilla y, según el propio documento oficial, las cuentas por pagar de corto plazo fueron sustituidas por nuevas obligaciones con vencimiento a largo plazo.

Mientras tanto, decenas de proveedores siguen atrapados entre retrasos, renegociaciones y pagos que simplemente no llegan.

La deuda ya golpea operaciones de Pemex

La crisis financiera ya comenzó a reflejarse incluso en la operación interna de la petrolera. Pemex reconoció una disminución en la producción de gas seco en complejos procesadores debido a problemas derivados de retrasos en pagos a proveedores.

Según el reporte, hubo afectaciones relacionadas con baja concentración de amina en plantas endulzadoras en Chiapas, un problema operativo que evidencia cómo las deudas ya impactan directamente la capacidad productiva de la empresa.

Aunque algunos proveedores aceptaron entrar al esquema de pagos diferidos, otros optaron por llevar sus cuentas por cobrar a mecanismos financieros alternos, como el Fideicomiso Privado Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, buscando recuperar algo de liquidez.

La señal es clara: hay empresas que ya no quieren esperar sentadas a que Pemex les pague.

Mientras petroleras del mundo ganan, Pemex sigue perdiendo

El contraste internacional resulta brutal. Mientras el aumento en los precios internacionales del petróleo permitió que gigantes energéticos del mundo reportaran ganancias históricas, Pemex volvió a registrar pérdidas multimillonarias.

Tan solo en el primer trimestre de 2026, la petrolera mexicana perdió casi 46 mil millones de pesos.

En ese mismo periodo, Saudi Aramco reportó utilidades superiores a 32 mil millones de dólares, mientras Petrobras obtuvo ganancias cercanas a 6 mil millones de dólares.

La diferencia, según especialistas del sector, radica en la estrategia energética. Mientras otras compañías aprovecharon el mercado internacional para fortalecer exportaciones y rentabilidad, en México se apostó por aumentar la refinación y reducir la venta de crudo al exterior.

Eso significó dejar de exportar cerca de un millón de barriles diarios, una decisión que hoy sigue pasando factura.

Petróleo para Cuba y pagos diferidos en México

La polémica crece porque el aplazamiento de pagos ocurre en medio de cuestionamientos sobre el envío de petróleo mexicano a Cuba y el deterioro financiero de Pemex.

Mientras contratistas y proveedores deberán esperar hasta la próxima década para recuperar parte de lo que se les debe, la petrolera continúa cargando pérdidas, menor producción y una deuda que simplemente no deja de crecer.

Pemex no solo arrastra números rojos. También arrastra decisiones que, lejos de corregir el rumbo, parecen extender la crisis varios años más.

