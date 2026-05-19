¿Usas Línea 1 del Metrobús CDMX? Estación Perisur suspenderá servicio por varios días

Usuarios de la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México deberán prepararse para una semana complicada en sus traslados, luego de que el sistema anunciara la suspensión temporal del servicio en la estación Perisur con dirección a Indios Verdes por trabajos de mantenimiento mayor.

La medida estará vigente del 18 al 24 de mayo y afectará a quienes diariamente utilizan esta parada ubicada al sur de la capital, una de las zonas con mayor movimiento de pasajeros por su conexión con centros comerciales, oficinas y rutas de transporte público.

A través de avisos colocados en estaciones y publicaciones en redes sociales, el Metrobús confirmó que durante esos días las unidades no realizarán ascenso ni descenso de pasajeros en Perisur rumbo al norte de la ciudad.

En los anuncios difundidos por el sistema se puede leer el mensaje:

“¡Estamos mejorando! Por mantenimiento mayor, sin servicio Perisur dirección Indios Verdes del 18 al 24 de mayo”.

¿Por qué está cerrada la estación Perisur con dirección a Indios Verdes?

La suspensión aplica únicamente para la estación Perisur en dirección Indios Verdes dentro de la Línea 1 del Metrobús. El resto de las operaciones continuará funcionando de manera habitual.

De acuerdo con las autoridades, el cierre temporal se debe a trabajos de mantenimiento mayor en el carril confinado por donde circulan las unidades articuladas, una intervención que busca mejorar las condiciones de operación y seguridad para usuarios y operadores.

Aunque el cierre será parcial, el impacto podría sentirse especialmente en horas pico, debido a la alta demanda que registra esta línea, considerada una de las más utilizadas en toda la CDMX.

Te recordamos que obras de mantenimiento mayor al carril confinado en la estación Perisur de #Línea1, del 18 al 24 de mayo, las unidades no prestarán servicio en dirección a Indios Verdes. 🚨



Prevé tus viajes y consulta el Estado de Servicio en tiempo real en… pic.twitter.com/jtycPdMWbq — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 18, 2026

Alternativas tras el cierre de la estación Perisur

Como alternativa para continuar el trayecto, el Metrobús recomendó a los usuarios trasladarse hacia la estación Villa Olímpica, desde donde podrán retomar el servicio con dirección a Indios Verdes.

Las autoridades capitalinas pidieron a los pasajeros salir con anticipación, considerar tiempos extra de traslado y mantenerse atentos a posibles ajustes operativos que puedan surgir durante las labores.

También solicitaron consultar en tiempo real el estado del servicio a través de los canales oficiales del Metrobús y las redes sociales del sistema de transporte.

Línea 1 conecta norte y sur de la CDMX

La Línea 1 del Metrobús recorre gran parte de avenida Insurgentes y conecta el sur de la Ciudad de México con puntos clave del norte capitalino, incluyendo la terminal de Indios Verdes.

Por ello, cualquier modificación en sus estaciones suele provocar afectaciones importantes para miles de usuarios que utilizan diariamente esta ruta para llegar a escuelas, centros de trabajo y zonas comerciales.

La estación Perisur, ubicada cerca de una de las áreas comerciales más concurridas del sur de la ciudad, funciona además como punto de conexión con distintos servicios de transporte público, por lo que el cierre temporal obligará a muchos capitalinos a reorganizar sus recorridos durante toda la semana.