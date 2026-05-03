Susto en Zapopan: captan a un tigre deambulando en fraccionamiento residencial

¿Un lindo gatito? La tranquilidad de una zona residencial en Zapopan se vio interrumpida tras el inusual avistamiento de un tigre caminando por calles del fraccionamiento Valle Real, hecho que generó sorpresa y movilización de autoridades.

¿Qué hacía un tigre caminando en un fraccionamiento en Zapopan?

El avistamiento fue reportado por los vecinos, quienes quedaron sorprendidos al encontrarse con el felino desplazándose por calles del complejo habitacional de una manera tranquila.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al animal caminando con aparente tranquilidad, situación que encendió la preocupación entre los habitantes.

Tras el reporte, autoridades de protección animal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y evaluar la situación, con el objetivo de resguardar tanto a los residentes como al propio ejemplar.

🔴#ALERTA |🐯🚨



Un tigre fue visto caminando en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan.



⚠️ Autoridades de protección animal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.



Con información: Antonio Sánchez @Asancheztv pic.twitter.com/0hX07kkyan — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 2, 2026

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni incidentes mayores relacionados con este hecho.

Clausuran “Animalandia Maya” en Quintana Roo

En un operativo realizado en la zona turística de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenido Félix Sandoval, exregidor suplente durante la administración de la morenista Laura Beristain, junto con tres empleados, tras el aseguramiento del establecimiento “Animalandia Maya”, señalado por presunta explotación de fauna exótica.

El cateo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, en un despliegue que inició alrededor de las 11:00 horas en la Quinta Avenida con calle 14, donde más de 30 elementos intervinieron el lugar ante la mirada de turistas y transeúntes.

Dentro del sitio se reportó la presencia de diversas especies, incluyendo un tigre blanco, monos araña, considerados en peligro de extinción, tigrillos, martuchas, leones y cachorros de felinos. El lugar ofrecía fotos y videos con todos estos animales.

Debido a la naturaleza del hallazgo, acudió personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, así como de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, quienes iniciaron el proceso de resguardo de los ejemplares.