La delincuencia hizo de las suyas en Guanajuato. Un trailero fue víctima de un asalto segundos después de que un policía le marcó el alto para revisar su documentación y de acuerdo con el video del robo, cabe la sospecha de que el oficial habría estado coludido ¿Será verdad?

A decir de lo que sucedió, se podría pensar que un oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado presuntamente ayudó a cazar a la víctima marcándole el alto y después retirarse para dejar a los ladrones hacerlo lo suyo.

Policía marcó alto a trailero segundos antes del asalto

El robo, de acuerdo con el video de la cámara de seguridad instalada en la cabina del tráiler, ocurrió el 30 de abril de 2026 cerca de las 19:03 horas.

La víctima conducía sobre la carretera Irapuato-León, en El Refugio de los Sauces. Previamente, a las 18:59, una patrulla se incorporó a la carretera cuando el trailero iba pasando.

Tras avanzar unos metros, el chofer se detuvo por indicación del oficial. Una vez que se frenó, el policía le pidió que le mostrara los documentos de manejo para ver si todo estaba en orden con estos.

Graban momento de asalto a trailero en Guanajuato tras revisión de policía

La escena del asalto comenzó a construirse. Una camioneta blanca se estacionó metros más adelante de donde se encontraba el chofer del tráiler esperando a que el policía llegara para la revisión.

Cuando el policía terminó de verificar la documentación, se retiró de inmediato, sin embargo, segundos después llegó un primer sujeto y abrió la puerta del tráiler para someter al conductor.

Mientras tanto, de la camioneta blanca que estaba estacionada adelante, bajó y corrió otro cómplice para asaltar al chofer. Si embargo, cuando uno de los delincuentes ser percató que estaban siendo grabados, volteó la cámara.

Gobierno de Guanajuato responde a video de asalto a trailero

Tras darse a conocer la grabación que deja muchas dudas sobre si hubo una supuesta complicidad del policía con los delincuentes, el gobierno de Guanajuato respondió a través de la Secretaría de Seguridad y Paz.

Aunque dijo que los hechos ocurrieron en la carretera Silao–León, informó que ya existe una investigación en curso por parte de la fiscalía estatal.

En un comunicado en respuesta al video, se dio a conocer que

el tractocamión fue recuperado y el chofer fue localizado en buen estado de salud.

Mientras que ante la posible participación del policía, se investigará su actuación y en caso de haber cometido alguna falta o delito, será sancionado.