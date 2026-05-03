Identifican a seis de siete cuerpos hallados en Aguascalientes; víctimas eran originarias de Zacatecas

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que seis de los siete cuerpos localizados el pasado viernes en Aguascalientes ya fueron identificados, todos ellos originarios de Zacatecas.

Mientras las autoridades mantienen que solo una víctima contaba con denuncia formal por desaparición, familiares de los jóvenes aseguraron a medios locales que fueron privados de la libertad por presuntos agentes estatales y que, tras su desaparición, recibieron llamadas de extorsión exigiendo más de un millón de pesos por cada uno, en un caso que continúa bajo investigación.

Identifican seis de siete cuerpos localizados en Aguascalientes

Las víctimas identificadas son Manuel de Jesús Jacobo Castro, Miguel Adán Mena Saucedo, Coral Esmeralda Muñoz Vargas, José Eduardo Jara Elías, Alan Antony Sifuentes Redin y Frida Michelle Muro Espinoza.

Según la información, varias de ellas fueron vistas por última vez entre el 28 y 29 de abril de 2026 en el municipio de Guadalupe, mientras que en el caso de José Eduardo Jara Elías, su desaparición fue reportada desde el 17 de abril en la comunidad de Cieneguillas.

Las autoridades detallaron que los procesos de identificación se realizaron mediante reconocimiento de familiares y pruebas como huellas dactilares.

Asimismo, precisaron que solo uno de los casos tenía una denuncia formal previa, pese a que varios familiares realizaron reportes el 1 de mayo.

Fichas de búsqueda apócrifas en redes sociales

En paralelo, se alertó sobre la circulación de fichas de búsqueda difundidas en redes sociales desde el 30 de abril, presuntamente vinculadas a grupos delictivos.

Estas publicaciones fueron calificadas como apócrifas, ya que no fueron emitidas por ninguna autoridad, por lo que se desconoce el origen de la información y su veracidad.

Las investigaciones continúan para identificar el séptimo cuerpo y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Familiares exigen justicia tras localizar cuerpos en Aguascalientes

Familiares declararon a medios locales que los seis jóvenes zacatecanos fueron privados de la libertad por presuntos agentes de la Fuerza de Reacción Especial de Zacatecas (FRIZ) junto con policías de investigación quienes los obligaron a subir a unidades color blanco de la Fiscalía y dos patrullas de la FRIZ.

Esa misma noche interpusieron la denuncia correspondiente en la Fiscalía tras recibir llamadas de rescate donde les pedían más de un millón de pesos por cada joven.