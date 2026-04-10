Pelea entre reos desata motín en penal de Tijuana; familiares de internos llegan a las instalaciones

Se reportó un motín al interior del CERESO de La Mesa, en Tijuana, Baja California, por lo que se registró una movilización intensa afuera del penal, donde incluso llegaron familiares de los reos a pedir información de lo ocurrido.

El incidente generó preocupación tanto dentro como fuera del penal, ya que la situación escaló rápidamente y obligó a activar protocolos de emergencia para evitar que los internos lograran evadir la seguridad.

¿Qué pasó en el CERESO de La Mesa en Tijuana?

De acuerdo con el director del penal, un grupo de internos comenzó una pelear descartó que se tratara de un intento de fuga del penal, lo que provocó una reacción inmediata por parte de custodios penitenciarios.

En cuestión de minutos, la situación se salió de control y derivó en disturbios dentro de distintos módulos del centro penitenciario. El motín no solo generó caos entre los internos, sino que también activó un despliegue importante de autoridades para contener cualquier riesgo mayor.

¿Hubo reos fugados o personas lesionadas?

El director del penal aclaró que la situación fue controlada muy rápidamente y que no hubo personas lesionadas o fallecidas durante el motín.

Ante esta declaración a las afueras del CERESO, los familiares de los internos exigían pruebas, por lo que el funcionario invitó a pasar a tres familiares de internos para verificar la información que les estaba proporcionando.

Al salir del penal los familiares de las personas privadas de su libertad, confirmaron la versión del director. Sin embargo, ninguna otra autoridad ha declarado algo al respecto.

Operativo de seguridad en el penal de Tijuana

Tras el inicio del motín, elementos de seguridad desplegaron un fuerte operativo en los alrededores del penal.

El objetivo fue asegurar la zona y evitar cualquier intento de fuga hacia el exterior, mientras que al interior se activaron protocolos de contención para retomar el control de los módulos afectados.

La presencia de patrullas y personal armado se mantuvo en la zona, generando expectativa entre vecinos y familiares que se acercaron al lugar en busca de información.

Problemas previos en el CERESO de La Mesa

Este no es el primer incidente que se registra en el penal de La Mesa. En distintas ocasiones se han señalado problemáticas internas, como la falta de personal suficiente para responder ante emergencias.

También se han mencionado condiciones que podrían representar un riesgo para la seguridad, lo que ha puesto en el foco la necesidad de reforzar las medidas dentro del sistema penitenciario. Recordemos que en octubre del año pasado, colocaron antenas inhibidoras de señal, luego de que saliera a la luz una transmisión en vivo en redes sociales de parte de las internas, la cual tuvo una duración de ocho minutos.

Por ahora, la zona continúa bajo vigilancia y se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer un reporte más completo sobre lo ocurrido.

