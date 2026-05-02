Video viral lleva a su captura: caen presuntos ladrones de camioneta en Guadalajara

El robo de una camioneta en calles de la colonia Oblatos, en Guadalajara, que fue captado en video y difundido en redes sociales, tuvo un giro clave con la detención de dos presuntos responsables.

A partir de las imágenes, autoridades estatales desplegaron un trabajo coordinado de inteligencia que permitió identificar a los implicados. Así fue como los detuvieron.

Le roban su camioneta cuando abría la puerta de su casa

El robo ocurrió en cuestión de segundos, pero las cámaras dejaron evidencia suficiente para seguirles la pista. En la colonia Oblatos, en Guadalajara, una joven fue despojada de su camioneta justo cuando abría la puerta de su vivienda.

En las imágenes captadas por videovigilancia se observa cómo dos hombres armados la sorprenden: uno de ellos le arrebata las llaves mientras el otro sube al vehículo.

Dentro de la unidad aún se encontraba una acompañante, quien fue obligada a descender antes de que ambos sujetos huyeran.

El hecho, registrado la noche del pasado 8 de abril, se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que permitió visibilizar la forma en que operaron los agresores.

A partir de ello, la Fiscalía del Estado, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, inició las indagatorias correspondientes en coordinación con la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara.

Detienen a presuntos responsables del robo de una camioneta en Guadalajara

Las labores de inteligencia, tanto de campo como de gabinete, permitieron identificar a los presuntos responsables, así como recuperar la camioneta robada.

Como resultado, se desplegaron dos operativos distintos que derivaron en la captura de los implicados. En una primera acción fue detenido José Manuel “N”, quien presuntamente condujo el vehículo tras el robo.

Posteriormente, en un segundo despliegue estratégico con apoyo de la División de Inteligencia, fue capturado Jesús Alberto “N”, señalado como quien habría amagado a la víctima con lo que parecía ser un arma de fuego y abordado el asiento del copiloto.

Ambos hombres fueron puestos a disposición del juzgado que los requería para continuar con las investigaciones y avanzar en las siguientes etapas del proceso legal. El caso, que comenzó como un video viral, terminó por convertirse en una pieza clave para lograr su detención.