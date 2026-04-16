¡Incendio consume recicladora de Puebla! Columna de humo moviliza a cuerpos de emergencia en Coronango

La mañana de este jueves se reportó fuego en el municipio de Coronango en Puebla. A escasos metros de la desviación que conceta el Periférico Ecolíogico con la autopista México-Puebla, una recicladora sufrió un incendio, provocando una movilización inmediata de los servicios de emergencia.

La ubicación del desastre, en una zona de alto flujo vehicular y cercanía con el fraccionamiento Misiones de San Francisco, puso en alerta a cientos de familias.

El incendio consumió todo a su paso en segundos

Debido a que el establecimiento almacenaba materiales altamente inflamables, como plásticos y derivados, el incendio cobró fuerza de manera casi instantánea. La densa columna de humo negro se elevó varios metros, sirviendo como advertencia para quienes transitaban por la autopista.

Los primeros en llegar fueron los bomberos locales, quienes tuvieron que trabajar intensamente para evitar que las llamas alcanzaran predios vecinos o infraestructura eléctrica cercana.

Bomberos se movilizan para apagar incendio en recicladora de Puebla

A los cuerpos de emergencia les tomó más de dos horas de maniobras constantes para poder bajar la intensidad del fuego y finalmente declararlo bajo control. El uso de pipas de agua fue constante en la zona del Periférico.

De acuerdo al protocolo, el personal de Protección Civil debería realizar labores de enfriamiento para evitar que el material volviera a encenderse por las altas temperaturas.

¿Hay heridos por el incendio en reicladora de Puebla?

Afortunadamente, tras el recuento inicial de los daños, las autoridades de Coronango confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

Lo que sí es total es la pérdida material; el local quedó prácticamente reducido a cenizas, junto con la maquinaria y los residuos acumulados que estaban listos para ser procesados.

🔥 Se registró un fuerte incendio en una recicladora ubicada sobre Periférico Ecológico, a metros de la desviación de la Autopista México-Puebla.



Cuerpos de emergencia se encuentran en el sitio. pic.twitter.com/ZwClqckmaj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

Investigan qué provocó el incendio en la recicladora

Hasta el momento, las causas que originaron el fuego no han sido esclarecidas. Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar si se trató de un cortocircuito, un accidente humano o si hubo alguna otra causa externa.

La razón que provocó el incendio es clave para determinar si hay responsables, especialmente en una zona como esta, donde la acumulación de desechos suele ser un foco rojo de riesgo.

¿Está cerrada la vialidad en la México- Puebla por incendio?

Una vez que el peligro de propagación fue eliminado, los cuerpos de emergencia procedieron a realizar el peritaje y el retiro de algunos escombros peligrosos.

La circulación en el Periférico Ecológico está funcionando con normalidad, aunque se recomeinda circular con precaución.