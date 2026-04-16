¿Abuso de autoridad? Agente de la Guardia Nacional dispara durante pelea vecinal en León, Guanajuato; hubo un herido

Calles de la colonia León Uno, en la zona norte de León, Guanajuato, vivió una batalla campal que involucró a civiles y elementos de la Guardia Nacional. Aunque no se ha precisado la fecha exacta del incidente ni qué fue lo que detonó la agresión, imágenes captadas por vecinos evidenciaron un presunto caso de abuso de autoridad y violación a los protocolos de los agentes que, se supone, deberían cuidar de los ciudadanos.

🚨 ¡BRUTALIDAD EN LEÓN! GUARDIA NACIONAL BAJO FUEGO TRAS DISPAROS Y AGRESIÓN A MASCOTA



El uso de la fuerza por parte de la @GN_MEXICO_ vuelve al ojo del huracán. Un video captó el momento exacto de un enfrentamiento en #León, Guanajuato, que dejó un saldo alarmante de violencia:… pic.twitter.com/6kWDRd4P3z — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 16, 2026

Elemento de la Guardia Nacional golpea a civil por la espalda

En el video se observan una serie de agresiones. El material comienza en el momento en que uno de los agentes de la Guardia Nacional utiliza su bastón táctico para golpear a un hombre en la nuca; después de hacerlo, el sujeto cayó noqueado.

La agresión provocó que el resto de los vecinos se lanzaran contra los uniformados para intentar defenderlo. A partir de ahí, los empujones y gritos se apoderaron de la colonia.

Guardia Nacional hace diparos al piso en colonia de Léon

Ante la superioridad numérica de los vecinos que reclamaban la agresión, uno de los elementos de la Guardia Nacional accionó su arma de cargo. En la grabación se escuchan las detonaciones y se observa cómo el agente dispara directamente hacia el suelo.

La acción, lejos de calmar los ánimos, aumentó el pánico entre los presentes, ya que los proyectiles impactaron a pocos centímetros de las personas que se encontraban en el lugar, poniéndolos en riesgo.

🚨 ¡BRUTALIDAD EN LEÓN! GUARDIA NACIONAL DISPARA CONTRA CIVIL Y SU PERRO 🚔🐾

¡Indignación total! Un video captó el momento exacto en que elementos de la Guardia Nacional perdieron el control en León, Guanajuato. Lo que debía ser una revisión terminó en una agresión cobarde: un… pic.twitter.com/x8NMbT1C91 — apartadomex (@ApartadoMex) April 16, 2026

Elementos de la Guardia Nacional habrían herido a un perrito con sus disparos

En medio del forcejeo, la mascota de una de las familias, llamado "Toby", habría resultado herido por los disparos realizados por el uniformado.

El animal resultó lesionado, sumándose a la lista de víctimas de este uso desproporcionado de la fuerza que ha causado una ola de indignación en redes sociales.

¿Cuántos lesionados hubo por balacera en León?

El reporte preliminar indica que hay dos hombres heridos. Uno de ellos presenta lesiones por el golpe recibido en la cabeza con el bastón, mientras que el otro fue herido presuntamente por los disparos realizados al piso.

A pesar de la gravedad de los hechos y de la claridad de las evidencias en video, la Guardia Nacional no ha emitido ningún comunicado para aclarar por qué sus elementos utilizaron armas de fuego contra civiles desarmados en una zona residencial.

No se sabe si los elementos fueron separados de su cargo o si existe una investigación interna abierta por el abuso de autoridad.