¿Gotitas o desastre? El chapopote asfixia a Veracruz ante la indiferencia de Rocío Nahle

Mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, insiste en que el derrame de hidrocarburo en las costas del estado se limita a unas "pequeñas gotas", en las playas la gente se está quedando sin comer. El desastre ambiental en Playa Linda, municipio de Pajapan, ha escalado a una crisis económica que ya obligó al cierre de negocios, sin que hasta el momento ninguna autoridad dé la cara a los afectados.

Los habitantes denuncian que el discurso oficial es una burla frente a la realidad de sus costas. Cristóbal Martínez, pescador de la zona, expresa la desesperación del gremio: "La gobernadora dice que dos años no se va a poder pescar; ella porque tiene para comer, pero nosotros ¿qué? Habla por hablar porque a ella no le falta nada".

"No son gotitas": Habitantes de Playa Linda desmienten a @rocionahle ante desastre ambiental



Pescadores y habitantes de Playa Linda, en Pajapan, acusan que el derrame de chapopote es una realidad devastadora que contradice el discurso oficial de la gobernadora Rocío Nahle.



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Sargazo y chapopote: Una barrera contra la supervivencia

Lejos de ceder, el derrame de chapopote persiste y ahora llega acompañado de grandes cantidades de sargazo, formando barreras tóxicas sobre la arena que impiden cualquier actividad. Isidoro Martínez, habitante de Playa Linda, contradice directamente la versión estatal: "El chapopote sigue recalando... no podemos consumir mariscos por lo mismo".

La situación se repite diariamente. Jerónimo Martínez asegura que, a pesar de las limpiezas superficiales, el crudo sigue brotando: "Sigue cayendo de nuevo, todos los días". Esta misma realidad ha sido evidenciada por habitantes de Jicacal a través de redes sociales, donde con ironía muestran la magnitud de las supuestas "gotitas". "Mire, me voy a hacer un kayak", señala Luz López mientras muestra la espesa mancha negra.

El turismo en riesgo y el abandono de la "Ingeniera"

Para el sector restaurantero, la falta de una respuesta efectiva por parte de la "Ingeniera" Nahle García es una sentencia de muerte para sus negocios. Aracely Hernández, restaurantera de Playa Linda, exige condiciones seguras para recuperar la confianza de los visitantes: "Lo que queremos es que quede totalmente limpio... que no se olvide de nosotros la gobernadora".

A más de un mes de iniciada la contingencia, los afectados cuestionan que la mandataria morenista todavía no haya recorrido la zona de desastre. Para los pajapanenses, las imágenes de sus playas manchadas hablan mucho más fuerte que las palabras de Rocío Nahle, quien desde Xalapa sigue minimizando una tragedia que ya vació los platos y los bolsillos de la costa veracruzana.