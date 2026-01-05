¿Qué pasó en el Centro CDMX? Reportan balacera en tianguis del juguete; habría heridos

En vísperas del Día de Reyes , cuando el Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentra abarrotado por aquellos "magos" que acuden a comprar los últimos regalos, lo que era calma se convirtió en terror.

Una fuerte balacera se registró en el tianguis del juguete instalado sobre la calle Leona Vicario, dejando como saldo preliminar dos personas heridas y generando pánico entre comerciantes y visitantes.

Disparos rompen el ambiente previo al Día de Reyes

Reportes indican que el ataque ocurrió cuando una pareja se acercó a un puesto donde se vendían juguetes de temporada y, de manera repentina, accionó un arma de fuego en contra de los comerciantes que atendían el lugar.

La agresión tomó por sorpresa a quienes se encontraban realizando compras, en una zona que durante estos días concentra a cientos de personas, incluidos menores de edad.

Tras escucharse las detonaciones, clientes y vendedores corrieron para resguardarse, algunos se tiraron al suelo y otros intentaron proteger su mercancía mientras buscaban ponerse a salvo. El caos generado fue aprovechado por los presuntos agresores, quienes lograron huir del sitio sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Comerciantes heridos en tianguis del juguete reciben atención médica

Como consecuencia directa del ataque armado, dos comerciantes resultaron lesionados. Al sitio arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos en el lugar. Tras la valoración médica, se informó que ambos se encuentran fuera de peligro, ya que las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Elementos de seguridad acordonaron la zona de manera parcial para permitir las labores de atención y las primeras indagatorias. La circulación peatonal se vio afectada durante varios minutos, mientras comerciantes y compradores intentaban retomar la calma tras lo ocurrido.

Conato de incendio moviliza a bomberos en Mixcalco

A corta distancia del lugar donde se registró la balacera, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se movilizaron para atender un conato de incendio en el callejón de Mixcalco, en pleno Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió al interior de una plaza comercial, donde se reportó la quema de plástico en cantidad moderada, específicamente en la zona de escaleras.

