Ministro de culto en Edomex traicionó a mujer y abusó de ella: 13 años después cae, pero paga fianza

La confianza que tenía con una mujer habría sido quebrantada para presuntamente abusar sexualmente ella. El presunto responsable es un ministro de culto en el Estado de México (Edomex), quien fue detenido por estos hechos, pero no pisó la cárcel y pagó una fianza.

De acuerdo con la investigación, la víctima es una mujer quien formaba parte de una congregación religiosa ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli donde ella era misionera y él habría abusado de ella aprovechando que la conocía.

Agresión contra mujer ocurrió dentro de centro religioso en Cuautitlán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a un hombre llamado Demetrio “N”, quien es investigado por su posible participación en el delito de violación con la agravante de haberse realizado por quien haya tenido relación con la víctima por motivos religiosos.

Todo ocurrió el 5 de julio de 2013, cuando la mujer se encontraba al interior del Campo Misión Casa de los y las Misioneras Servidoras de la Palabra, ubicado en la colonia Ejido Axotlán, del municipio de Cuautitlán Izcalli.

La agresión habría ocurrido al interior de una de las recámaras que ocupa el Centro Internacional de Evangelización Misionera donde estaba ella y Demetrio “N”, quien se desempeñaba como ministro de culto y miembro activo de dicha institución.

Abuso sexual contra mujer fue denunciado en 2023

Demetrio "N" y ella se conocían, sin embargo, él aprovechó la relación de confianza previa que existía y habría abusado sexualmente de la víctima.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía en junio del 2023, por lo que inició la investigación correspondiente por el delito de violación.

Fue hasta este sábado 9 de mayo de 2026 cuando se sio a conocer que Demetrio “N” fue detenido e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, sin embargo, no se quedó ahí.

Ministro de culto acusado de violación paga fianza

Durante la primera audiencia, el hombre decidió no dar declaración alguna y su defensa legal solicitó la duplicidad de término para determinar su situación jurídica.

Tras ello, un juez permititó otra audiencia el próximo 11 de mayo y determinó como medida cautelar una garantía económica o fianza.

Asimismo, que Demetrio "N" tiene prohibido salir de su lugar de residencia y comunicarse y acercarse a la víctima derivado, pues debido a su estado de salud se encuentra recibiendo diálisis.