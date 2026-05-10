“Hasta se me enchina la piel": Así se vivió el festejo del Día de las Madres en Plaza Garibaldi

¡El corazón de México late por ellas! Pocas horas antes del 10 de mayo 2026, mientras usted dormía, cientos de familias acudieron a Plaza Garibaldi para celebrar el Día de las Madres con las famosas "mañanitas", conmoviendo a las mujeres que se encontraban en el lugar.

"La mamá es única, no hay palabras para describirla, hasta se me enchina la piel", contó Maricela, madre de familia.

De las 'mañanitas' a lágrimas de alegría: Así arrancaron las celebraciones por el Día de las Madres

Entre el sonido del Mariachi, las voces entonando las "mañanitas" y decenas de gritos y aplausos, fue como se homenajeo a las madres de familia en Plaza Garibaldi. Así fue como se vivió el comienzo de las celebraciones del 10 de mayo 2026.

Más allá de la música y las flores, lo que se celebra es el amor incondicional, el cariño y el apoyo que brindan estas mujeres a toda la familia.

"Muy emocionada porque no me esperaba esto (...) Me dijo mi hijo vamos, no sabía a dónde me llevaban hasta que llegue aquí", contó Nicolasa, madre de familia, en una entrevista con Azteca Noticias.

Entre mariachis, comida y “Las Mañanitas”, cientos de familias celebraron a mamá desde las primeras horas de este 10 de mayo en Plaza Garibaldi, en #CDMX



Música, abrazos y lágrimas de emoción marcaron una jornada llena de amor y gratitud para quienes hacen del cariño una forma… pic.twitter.com/K9j2E4QaPQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 10, 2026

Decenas de madres celebran entre canciones favoritas, recuerdos y nostalgia

A la celebración del Día de las Madres en Plaza Garibaldi, acudieron decenas de madres que sonreían mientras escuchaban su canción favorita, coreándola al lado de sus hijos.

Por otro lado, algunas jefas de familiar, abrazaban a su hijos con los ojos llenos de lágrimas y emoción.

Además, recordaron a aquellas madres que, lamentablemente, ya no están en este plano, pero que siguen vivas en cada uno de los recuerdos de cada integrante de la familia.

¿Por qué el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo?

De acuerdo con el Gobierno de México el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo, por ser el mes consagrado a la Virgen, mientras que el día se eligió porque en esa ápoca en México se pagaba en las decenas.

Sin embargo, otras fuentes sitúan el primer día de la madre mexicano en Oaxaca en el año 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba este festejo, y decidió retomar la idea.