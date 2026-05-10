¿A salir a la comida del Día de las Madres? Así va el Metro CDMX hoy 10 de mayo

Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 10 de mayo de 2026.

¡Toma nota! La estación Auditorio de la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario, así como las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.