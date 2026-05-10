¿A salir a la comida del Día de las Madres? Así va el Metro CDMX hoy 10 de mayo
¿Vas a salir este domingo 10 de mayo? Toma previsiones al desplazarte por la CDMX y revisa el avance de trenes en la red del Metro este Día de las Madres.
Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 10 de mayo de 2026.
¡Toma nota! La estación Auditorio de la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario, así como las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.
¿A salir a la comida del Día de las Madres? Así va el Metro CDMX hoy 10 de mayo
Retrasos en la Línea 3
Usuarios reportan lentitud en el avance de trenes en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.
Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Línea 3 por qué tan lenta no mamen no son ni las 8 y no hay alta afluencia para que hagan estas mamadas— Ivan (@El_Ivaan14) May 10, 2026