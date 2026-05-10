Madres buscadoras en CDMX tapan a jugadores de futbol con fotos de sus hijos desaparecidos

El tema de las personas desaparecidas en el país llegó a otro lugar. Madres buscadoras optaron por hacer visible esta situación colocando fotografías de sus hijos desaparecidos sobre imágenes de los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol.

Los familiares de las personas desaparecidas salieron a la calle en la Ciudad de México (CDMX) este sábado 9 de mayo de 2026 para mostrar su exigencia de la pronta localización de sus seres queridos, un dolor y tragedia que los acompaña desde hace años donde esperan que sus hijas e hijos regresen a casa.

Madres buscadoras piden a autoridades no olvidar sus casos

Las madres buscadoras y otros familiares pegaron los boletínes de búsqueda de sus hijos en imágenes de los jugadores sobre un anuncio cercano al Estadio Banorte, en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Con esta forma de protesta, pidieron que los gobiernos federal, estatal y municipal le den más importancia a las millones de personas desaparecidas en nuestro país, en lugar de priorizar la justa mundialista.

¡Que su búsqueda no se olvide! ✊ Madres buscadoras intervienen imágenes como protesta



Colectivos de madres buscadoras cubrieron imágenes con las fotografías de sus hijos desaparecidos.



Las mujeres exigen que las autoridades federales y locales enfoquen los mismos recursos y… pic.twitter.com/36ljbRYiNG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 10, 2026

Protestan en Chihuahua por personas desaparecidas

Horas antes en el estado de Chihuahua, madres de mujeres y hombres desaparecidos, realizaron una protesta.

La manifestación se realizó en 16 de septiembre, la principal avenida de Ciudad Juárez al norte del país.

Antes de la movilización llevaron a cabo una misa en la antigua misión de Guadalupe, donde ante la iglesia mostraron las imágenes de cada uno de los desaparecidos.

Después hicieron una larga caminata desde la catedral de Ciudad Juárez, para exigir que se trabaje en la búsqueda de sus hijas e hijos.

Madres de desaparecidos marchan en Ciudad Juárez



Madres de personas desaparecidas marcharon por la avenida 16 de Septiembre en Ciudad Juárez para exigir a las autoridades que busquen a sus hijos e hijas. 🕊️



Antes de la protesta participaron en una misa en la antigua Misión de… pic.twitter.com/msu3LesdR5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

Los familiares de los desaparecidos señalaron que no hay respuestas por parte de las autoridades, pues expresaron que nadie los busca o ayuda y ellos tienen que estar con sus propios medios tratando de encontrar a sus seres queridos.

Previo al festejo por el Día de las Madres de este domingo 10 de mayo de 2026, mencionaron que ellas no tienen nada que celebrar y exigen que las autoridades trabajen en sus caso.

Las cifras del gobierno vs la realidad de los desaparecidos

El gobierno de México ha insistido en cambiar la realidad que pega y duele para las familias que han vivido o se encuentran ante la desaparición de un familiar. Incluso, aseguran tener otros datos. Cifras que no coinciden con los casos de personas desaparecidas.

“El 66 por ciento, 262 mil 111 personas, ya han sido localizadas y, de ellas, 92 por ciento, 240 mil 211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito”, afirmó Maricela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El gobierno ha señalado que el 66 por ciento de los desaparecidos son localizados y que no hay elementos para buscar a parte de los desaparecidos.

“40 mil 308 registros (31 por ciento) sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y, de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos: matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE”.

“El 33 por ciento del total son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación”, dijo Maricela Figueroa Franco.

Sin embargo, colectivos de madres buscadoras señalan que las afirmaciones del gobierno carecen de sustento metodológico y desconocen sus trabajos de búsqueda.