De pasajero a acusado: aterrizó en AICM y lo eposan por trata de personas en bar de Zona Rosa

Un hombre que regresaba de un viaje desde Colombia terminó esposado al bajar del avión que lo trajo y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por un caso de trata de personas en un bar de la Zona Rosa.

El acusado fue identificado como Miguel Ángel "N", quien terminó detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el reporte de las autoridades de este sábado.

Los delitos por los que acusaron a pasajero que llegó al AICM

La investigación que se abrió por este caso arroja que Miguel Ángel "N" es acusado de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual.

Era buscado y lo atraparon. La FGR tenía información que el hombre arribaría al aeropuerto de la CDMX, por lo que se implementó un operativo para ubicar y detener a este sujeto.

Personal de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo detuvo Miguel “N”, por su posible participación en dichos delitos.

¿Quién es Miguel Ángel "N", el pasajero detenido en el AICM?

Miguel Ángel "N" era socio del centro nocturno Solid Gold, ubicado en la Zona Rosa, en la Ciudad de México.

En este bar, en 2013, fueron rescatadas 32 mujeres de nacionalidad extranjera quienes habrían sido víctimas de trata de personas.

"Personal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Miguel “N”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual", confirmó la institución este 9 de mayo de 2026.

En el arresto de este hombre participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC, luego de que el hombre arribara en un vuelo procedente de Bogotá.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica.

