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Cae antena de 30 metros sobre casas en la Guadalupe Tepeyac, en la GAM

Se evacuaron de forma preventiva a 10 personas en inmuebles cercanos a la antena de telecomunicaciones que mide 30 metros en la Guadalupe Tepeyac.

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Evacuaron a varias personas del inmueble por la caida de la torre.|Especial

Escrito por: Azteca Noticias

Con información de: Guillermo Chavarría

Al menos diez personas fueron evacuadas de un inmueble en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX), luego de que una antena de 30 metros cayó sobre su base.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que personal acudió al inmueble donde cayó la antena, de forma preliminar se reportó que la estructura metálica cayó sobre la losa de un baño y en media barda perimetral de dos inmuebles de la misma calle. Hasta el momento no hay personas lesionadas.

Autoridades capitalinas reportaron que se avisó a la empresa responsable de la instalación de la antena sobre el colapso.

Reportan caída de árboles y cables en 6 alcaldías de CDMX

Protección Civil capitalina también reportó la caída de árboles que van de los 10 a los 20 metros en las alcaldías Cuauhtémoc, Tláhuac y Azcapotzalco.

También los bomberos de la capital atendieron reportes de cables reventados en la alcaldía Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero. Estos sucesos no dejaron personas lesionadas.

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