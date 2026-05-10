Cae antena de 30 metros sobre casas en la Guadalupe Tepeyac, en la GAM

Al menos diez personas fueron evacuadas de un inmueble en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX), luego de que una antena de 30 metros cayó sobre su base.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que personal acudió al inmueble donde cayó la antena, de forma preliminar se reportó que la estructura metálica cayó sobre la losa de un baño y en media barda perimetral de dos inmuebles de la misma calle. Hasta el momento no hay personas lesionadas.

Servicios de emergencia laboran en Eje Norte y Calle Martha, col. Guadalupe Tepeyac, @TuAlcaldiaGAM, donde se registró la caída de una antena de radiocomunicaciones de aproximadamente 30 m de longitud y 2 m en su base.



Como medida de prevención se evacuó a diez personas; sin… pic.twitter.com/z5l1ueZJGO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 9, 2026

Autoridades capitalinas reportaron que se avisó a la empresa responsable de la instalación de la antena sobre el colapso.

Reportan caída de árboles y cables en 6 alcaldías de CDMX

Protección Civil capitalina también reportó la caída de árboles que van de los 10 a los 20 metros en las alcaldías Cuauhtémoc, Tláhuac y Azcapotzalco.

Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 10 m de largo que se desprendió desde la raíz, en calle Antonio Salvanueva, colonia San Francisco Tlaltenco, en @TlahuacPaz#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/UL4UJ1xL9E — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 9, 2026

También los bomberos de la capital atendieron reportes de cables reventados en la alcaldía Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero. Estos sucesos no dejaron personas lesionadas.