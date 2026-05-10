Gas LP: Así quedó la tabla de precios oficiales para la semana del 10 al 16 de mayo

Para la semana del 10 al 16 de mayo de 2026, los precios del Gas LP en México se mantienen en un rango de entre los 17 y 23 pesos por kilogramo, mientras que el costo por litro oscila entre los 9 y 11 pesos, dependiendo de la región del país.

Recuerda que el precio del gas varía según el municipio y la entidad, por lo que es importante consultar las tarifas vigentes antes de realizar una recarga.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Durante esta semana, el municipio de Zaragoza, Coahuila, continúa como una de las zonas con el precio más bajo , con un costo de 17.36 pesos por kilogramo y 9.38 pesos por litro. Le sigue Hidalgo en Coahuila, donde el energético se comercializa en 17.55 pesos por kilo y 9.48 pesos por litro.

Entre las regiones con precios más accesibles también se encuentran:



Juárez, Chihuahua, con un precio de 17.73 pesos por kilogramo y 9.58 pesos por litro.

Guerrero, Coahuila, donde el Gas LP se vende en 17.55 pesos el kilo y 9.48 pesos el litro.



¿Dónde se vende más caro el Gas LP en México?

En contraste, Comondú, en Baja California Sur, se posiciona como la zona con el precio más alto del Gas LP , al registrar un costo de 23.08 pesos por kilogramo y 12.46 pesos por litro.

Otras entidades con tarifas elevadas son:



Loreto, Baja California Sur: 22.94 pesos por kilo y 12.39 pesos por litro.

Angostura, Sinaloa: 22.71 pesos por kilogramo y 12.26 pesos por litro.

La Paz, Baja California Sur: 22.20 pesos por kilo y 11.99 pesos por litro.



Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 10 al 16 de mayo de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP se mantiene en 19.67 pesos por kilogramo y 10.62 pesos por litro durante la semana del 10 al 16 de mayo de 2026, sin variaciones respecto a la semana pasada.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex), el costo también se ubica en 19.67 pesos por kilo y 10.62 pesos por litro, aunque puede presentar variaciones dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 10 al 16 de mayo de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el Gas LP alcanza un precio de 19.83 pesos por kilogramo y 10.71 pesos por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el combustible se vende en 19.76 pesos por kilo y 10.67 pesos por litro.

