Chofer intenta impedir la fuga de un asaltante y termina baleado tras robo a transporte público en Tlaxcala

Un intento de asalto a una unidad del transporte público terminó con un operador herido de bala y una movilización de policías, paramédicos y autoridades estatales en el municipio de Amaxac de Guerrero.

El hecho ocurrió sobre la calle Benito Juárez, en la Segunda Sección, cuando un hombre armado abordó una unidad de la ruta Apizaco–Atlihuetzia–Amaxac. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto amenazó a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias dentro del vehículo.

Operador intentó frenar la fuga del presunto asaltante y fue baleado

Tras consumar el robo, el presunto responsable descendió de la unidad e intentó escapar, pero no le fue tan fácil, en ese momento, otro operador de la misma ruta se acercó para impedir su huida. Según la información recabada en el lugar, el conductor trató de cerrarle el paso, pero el agresor respondió accionando el arma de fuego.

El disparo impactó al operador en una pierna. A pesar de la lesión, el presunto asaltante logró darse a la fuga antes de que llegaran las autoridades.

Vecinos y personas que presenciaron el incidente realizaron llamadas al número de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de las corporaciones de seguridad y de los cuerpos de auxilio.

Despliegan operativo de seguridad mientras atienden al conductor lesionado

Elementos de la Policía Municipal de Amaxac y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona mientras se desplegaba un operativo de búsqueda para localizar al agresor.

En apoyo a la atención médica, paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Contla de Juan Cuamatzi acudieron al sitio a petición de la Dirección de Protección Civil de Amaxac.

Los rescatistas realizaron control de la hemorragia, canalización venosa, monitoreo de signos vitales y maniobras de estabilización al operador lesionado, identificado como Noé N., de 28 años.

Posteriormente, el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala coordinó el traslado del paciente al Hospital Comunitario de Nativitas, recorrido que se realizó con acompañamiento de elementos de Seguridad Pública de Amaxac para resguardar la ambulancia.

Fiscalía abrió una investigación tras ataque a chofer

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y continuar con las acciones encaminadas a identificar y localizar al probable responsable.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del sujeto que disparó contra el operador cuando intentaba evitar su fuga.