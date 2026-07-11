Ataque en funeral: Tres muertos y cinco heridos en Álvaro Obregón, Michoacán

Un ataque registrado la mañana de este 11 de julio en la comunidad de Tzintzimeo, perteneciente al municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán, dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y cuatro más heridas, luego de que hombres armados irrumpieran en un funeral y dispararan contra los asistentes, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La misma dependencia aseguró que entre las personas lesionadas se encuentra un menor de edad, quien fue alcanzado por las balas y trasladado junto con las demás víctimas a un hospital para recibir atención médica.

Menor de edad herido en ataque en funeral

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que un menor de edad está herido tras el ataque en pleno funeral.

“De manera preliminar se reportan tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, así como cuatro personas lesionadas que reciben atención médica”, se lee en el comunicado.

La #GuardiaCivil mantiene un operativo en el municipio de Álvaro Obregón tras una agresión ocurrida durante un velorio. De manera preliminar se reportan tres personas fallecidas, así como cuatro personas lesionadas que reciben atención médica. pic.twitter.com/HgQiY3GbZM — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) July 11, 2026

¿Por qué hubo un ataque armado en un funeral?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del ataque ni si la agresión estaba dirigida contra alguna persona en específico.

Será la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado de Michoacán la que permita esclarecer los hechos y establecer el móvil de la agresión.

Los cuerpos de emergencia confirmaron la muerte de tres personas en el lugar y brindaron apoyo para el traslado de los cuatro heridos a distintos centros médicos para su atención.

Fiscalía de Michoacán inicia las investigaciones

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió a la escena del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes.

Los agentes realizaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán las necropsias de ley.

Autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo de seguridad en Tzintzimeo y otras localidades del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y los agresores continúan prófugos de la justicia.