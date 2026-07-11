Hombre pierde la vida por lluvias en Naucalpan; crece el riesgo de inundaciones

Las fuertes lluvias de la tarde de este viernes dejaron severas afectaciones en Naucalpan, Estado de México. Una persona perdió la vida al ser arrastrada por la corriente y el incremento del nivel del agua encendió las alertas en la Presa Los Cuartos y el Río Hondo.

Las autoridades no han dado más detalles de la víctima que perdió la vida arrastrado por la corriente, sin embargo, reportes extraoficiales señalan que se trata de un hombre de 45 a 50 años.

La fuerte lluvia de esta tarde en @gobnau causó afectaciones graves en La Presa Los Cuartos y una persona murió tras ser arrastrada por la corriente.



QEPD



¡Todo pasa en #Naucalpan!

¿Y las autoridades? ¿Seguirán disfrutando del mundial? pic.twitter.com/8XWXk69TsD — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 11, 2026

Ante la emergencia, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) activó el Protocolo Metropolitano de Atención por Temporada de Lluvias, mientras brigadas realizan recorridos para atender inundaciones y vigilar las zonas de mayor riesgo.

¿Por qué aumentó el nivel del Río Hondo?

El gobierno municipal de Naucalpan explicó que una gran cantidad de agua descendió desde la parte alta de la cuenca y provocó una sobrecarga en el cárcamo ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre, infraestructura que pertenece a la Ciudad de México.

Esta situación elevó el nivel del Río Hondo, un cauce que recibe aportaciones de otros afluentes y que, además, transporta aguas residuales, lo que representa un riesgo adicional para las familias que viven cerca por posibles inundaciones y problemas sanitarios.

¿Cuáles son las colonias en riesgo por el Río Hondo?

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en al menos 11 colonias y puntos estratégicos, donde existe mayor riesgo de desbordamientos o afectaciones por la creciente.

Las zonas bajo monitoreo son:



Río Hondo (Puente Pastores, Puente 16 de Septiembre y Puente La Cima)

Jardines de la Florida

La Naranja

Puente Chaparro

Parque Naucalli

Santa Cruz Acatlán

Los Remedios

Hacienda Echegaray

Colonia Independencia

San Mateo Nopala

Lomas Verdes

Protección Civil pidió a la población evitar cruzar calles inundadas, mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia a las autoridades.

¿Qué hacer durante una inundación?

Si vives en una zona con riesgo de inundación, evita transitar por corrientes de agua, aunque parezcan poco profundas, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar personas y vehículos.

También se recomienda desconectar la energía eléctrica si el agua entra a la vivienda, preparar documentos importantes y una mochila de emergencia, además de seguir únicamente la información difundida por Protección Civil y las autoridades municipales.