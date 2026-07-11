Hallan sin vida al policía que buscaban tras tragedia en el río Atoyac; intentó rescatar a 3 mujeres de las lluvias

El operativo de búsqueda en el río Atoyac concluyó con el hallazgo del cuerpo del policía municipal Agustín Malo Martínez, quien había desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente mientras atendía una emergencia provocada por las intensas lluvias en Santa Clara Ocoyucan, Puebla.

El cuerpo fue localizado la mañana de este viernes, aproximadamente 100 metros aguas abajo del puente de la colonia Humberto Vidal y a unos 80 metros del lugar donde un día antes fue recuperada la patrulla oficial. Las labores fueron posibles gracias a que el nivel del río descendió de manera considerable.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, Bomberos, Defensa, Guardia Nacional y policías municipales, quienes realizaron recorridos por tierra y sobre el cauce del afluente hasta dar con el oficial.

¿Qué ocurrió en el río Atoyac?

La tragedia ocurrió la noche del 8 de julio, cuando las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Atoyac y sorprendieron a una patrulla de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan. El oficial intentó rescatar a tres mujeres, quienes se subieron a la unidad del oficial.

Tras varias horas de búsqueda, las autoridades localizaron la patrulla sumergida y, en su interior, los cuerpos de las tres mujeres. Sin embargo, el oficial Agustín Malo Martínez seguía desaparecido, por lo que el operativo continuó hasta lograr su localización este viernes.

Así fue el operativo para localizar al policía desaparecido

El dispositivo de búsqueda se extendió por varias horas e incluyó inspecciones terrestres, recorridos sobre el cauce del río y apoyo del Equipo Acuático de Bomberos.

Una vez localizado el cuerpo, la zona fue acordonada para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizara las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, ya que el incremento repentino en el nivel de ríos y arroyos representa un riesgo para la población y para los cuerpos de emergencia.

