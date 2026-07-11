Se arman los trancazos en pleno entierro en un panteón de Jalisco

Un funeral en el Panteón Guadalajara en Jalisco terminó en una pelea luego de que, presuntamente, personal del cementerio agrediera a familiares de la persona fallecida.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que varias personas se enfrentan a golpes entre las tumbas, mientras asistentes intentan detener la riña en medio del sepelio.

¿Por qué comenzó la pelea en el cementerio?

De acuerdo con el testimonio de los afectados, todo inició por una tapa de tumba que presuntamente estaba mal colocada.

La familia decidió acudir a la administración para reportar el incidente, pero aseguran que antes de llegar fueron interceptados y comenzó la agresión física. Los denunciantes afirman que el conflicto escaló rápidamente y dejó varios lesionados.

Denuncian que un bebé quedó en medio de la agresión

Entre las personas afectadas, la familia señala que había un bebé de apenas un año. Según su versión, durante el forcejeo una mujer que cargaba al menor fue empujada hacia las tumbas, lo que aumentó la preocupación de los asistentes al funeral.

Los denunciantes aseguran que al menos cinco integrantes de la familia estuvieron involucrados en el incidente. Tras los hechos, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

La autoridad ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables del panteón y determinar si hubo alguna responsabilidad por parte del personal señalado por los afectados.

