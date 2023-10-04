VIDEO: Ballena jorobada muere tras encallar en costas de Tabasco

Una ballena jorobada murió durante la mañana de este martes tras encallar en las costas de Cárdenas, municipio de Tabasco, donde civiles, pescadores y autoridades intentaron rescatar al ejemplar, pero su peso impidió que volviera a las profundidades del mar.

La especie, que es poco común en la región, cautivó a varias personas, quienes se dieron cita en las costas y observaron a un animal que pesa entre 5 y 7 toneladas, con aproximadamente siete metros de largo. Rápidamente, identificaron que requería ayuda para volver a su hábitat.

"Ya murió, desafortunadamente no aguantó más”, declaró el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), Mauro Winzig Negrín, al confirmar que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quien determine las causas de la muerte de la ballena jorobada.

Intentan rescatar a ballena jorobada en Tabasco

El ejemplar, según Gustavo Carmona, coordinador de Protección Civil en Cárdenas, manifestó que la ballena jorobada encalló en las costas del municipio desde la tarde-noche del lunes, momento en que intentaron auxiliar al ejemplar, pero su vida se encontraba desde entonces "comprometida".

#Video | Ballena encalla en costas del ejido 'El Alacrán' en #Cardenas, #Tabasco, pobladores intentaron regresarla hacia aguas profundas, nada pudieron hacer para salvarla pic.twitter.com/5rM5rmg1QU — Reporte Maya (@ReporteMayaMX) October 3, 2023

Pescadores hablaron a sus familiares e intentaron empujar a la ballena hacia el mar, pero el peso y el tamaño impidieron llevarla al agua. Además, la comunidad de “El Alacrán” se encuentra en una zona de difícil acceso para llevar maquinaria especializada y realizar maniobras de ese estilo.

Las autoridades recordaron que es poco común que una ballena jorobada llegue a las costas de Tabasco, por lo que algunos especialistas estiman que posiblemente sufrió una "desorientación".

Profepa se hará cargo de investigación

Mauro Winzig Negrín, coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, explicó que será la Profepa, organismo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien establecerá las causas de la muerte de la ballena jorobada, así como el motivo por el cual encalló en las costas de Sánchez Magallanes, donde murió pese a los esfuerzos de la población.