¿Cuáles son las condiciones de AMLO para comprar Banamex?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer a los miembros de Citigroup algunas recomendaciones o condiciones para la venta de Banamex, ¿cuáles son?

AMLO dijo desde Apizaco, Tlaxcala, en donde inauguró las obras del Banco del Bienestar, que ya hizo saber sus recomendaciones o “condiciones” para la venta y compra de Banamex.

Desde que se dio a conocer la venta de Banamex, el Presidente se pronunció porque el banco se quede en manos de inversionistas mexicanos.

¿Cuáles son las condiciones de AMLO para la compra de Banamex?

AMLO reiteró que Banamex debería quedarse en México, por lo que espera que la compra de este banco la haga un inversionista mexicano.

El presidente descartó ser “chovinista”, pero consideró que es tiempo de que Banamex se quede en manos de empresarios mexicanos.

Que los que compren sean mexicanos, ya no queremos, con todo respeto lo digo, que los bancos estén en manos de extranjeros, No soy chovinista, pero es ya tiempo de que sean los empresarios inversionistas mexicanos los que manejan estos bancos, los particulares. Eso lo queremos, no estaríamos muy de acuerdo en que de nuevo se apoderen de Banamex.

La segunda de las cinco condiciones para la compra venta de Banamex es que el empresario que lo haga sean responsables en proteger los fondos de quienes ahorra en ese banco.

“Lo segundo que quienes compren el banco sean gente responsable y que tengan respaldo económico para que se protejan los fondos de los ahorradores que tiene Banamex ”, dijo.

Conclusión de obra del Banco del Bienestar, desde Apizaco, Tlaxcala

El presidente aseguró que la tercera y cuarta de las condiciones o recomendaciones que da para la compra de Banamex es que sean personas que no tengan adeudos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de que paguen impuestos por la compra, pues aseguró que en el 2001 no se hizo, situación que no puede permitirse más.

“Deben ser gentes que no le deban a la Hacienda Pública, es decir, que no tenga deuda en el SAT”.

“Que paguen impuesto por la venta del banco porque ese banco cuando se vendió en el inicio del gobierno de Fox en el 2001, se vendió en 12 mil 500 millones de dólares y los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuesto, eso ya no se permite. Se debe pagar los impuestos, esta es otra recomendación o condición”, aseveró.

Finalmente, AMLO dijo que la última de las condiciones o recomendaciones para la compra de Banamex es que los bienes culturales que tiene se queden en México.

“Ese banco tiene acervo cultural mexicano, de mucho valor, histórico, cultural que pertenecen al pueblo de México, deben de quedar en el país, ya no queremos que sigan los saqueos de los bienes culturales de México, aprovecho para comentar eso es lo que deseamos, nos gustaría que se tomara en cuenta cuando se lleve a cabo la venta de Banamex”, concluyó el Presidente.