”Todo está fuera de la Ley”: 8 de cada 10 sucursales del Banco de Bienestar en México operan sin escrituras ni contratos

¿Operan sin acreditación del terreno? Más del 80% de las sucursales de los “Bancos de Bienestar” en todo México no cuentan con los papeles necesarios que los acrediten como dueños o arrendatarios.

De las 2 mil 759 sucursales de los Bancos del Bienestar en todo el país, únicamente 96 de ellas tiene una certeza jurídica de la propiedad, es decir, que cuentan con algún contrato compra-venta, de renta o de acreditación de la propiedad, así lo menciona la cuenta pública en una auditoria realizada entre 2023 y 2024.

Expertos advierten riesgo de reclamos y demolición de sucursales de Banco del Bienestar

Según el economista, Arturo Herrera, asegura que de cada 10 sucursales del Banco del Bienestar construidas por el Ejército, al menos 8 de ellas no cuentan con un papel que indique en dónde están parada, una situación que señala como grave.

Otros expertos señalan que en cualquier momento los dueños legítimos de estas propiedades podrían hacer un reclamo.

“Todo está fuera de la Ley (...) entonces en algún momento pueden reclamar los derechos, pueden demandar o pueden llegar a decir “esto es mío” (...) Llegar a pedir la demolición del banco”, explicó Oscar Valencia, abogado.

Más de 2 mil 300 sucursales en vilo: El caso del Banco del Bienestar en El Rosario, Michoacán

Un ejemplo de esto es la sucursal del “Banco del Bienestar”, ubicada en “El Rosario”, Michoacán, es una de las 2 mil 354 sucursales cuyo terreno sigue siendo de los ejidatarios. El banco se encuentra ahí sin ningún contrato, y el saque al parecer todo fue de “palabra”.

“Como se dan cuenta, siempre los ejidos, como aquí no son propiedades (...) En los ejidos siempre el responsable de las tierras va a ser el ejidal”, explicó Mauricio Gómez, Comisario Ejidal de “El Rosario”, Michoacán.

¿Una excusa para desviar dinero? Gobierno invirtió más de 15 mil mdp en bancos que no funcionan

El Gobierno de México destinó más de 15 mil millones de pesos para hacer la construcción de todas estas sucursales del Banco del Bienestar, y cada una de ellas tuvo un costo de aproximadamente 5 millones de pesos.

Además de que estás sucursales podrían estar trabajando sin una acreditación de propiedad, se han registrado diversas fallas en el servicio. Los cajeros NO funcionan y siempre hay filas interminables.

“El tema de los Bancos del Bienestar, al igual que todas las obras emblemáticas, dígase el Tren, la Refinería, el aeropuerto, fueron meras excusas para poder desviar dinero”, afirmó Arturo Herrera, economista, durante una entrevista con Azteca Noticias.