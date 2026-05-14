“Encuentro a mi verdadera familia”: El lazo inquebrantable que une a las madres buscadoras en Sonora

En los desiertos de Sonora, un grupo de madres buscadoras aseguran que en el camino de hallar a sus hijas o hijos, se encontraron con una verdadera familia, acompañándose y en medio del dolor y la búsqueda por justicia.

“¿Sabes en dónde encuentro a mi verdadera familia? Aquí en el colectivo”, declaró una de las madres buscadoras, en una entrevista para Azteca Noticias.

El dolor de la ausencia: La solidaridad entre las madres buscadoras y el apoyo frente a la desaparición de sus seres queridos

“Duele no saber nada de tu hijo”. Este colectivo de búsqueda se reúne para salir a buscar los restos de las personas desaparecidas con la esperanza de encontrar a su hija o hijo en el camino, uno que no recorren solas, pues aseguran que entre ellas se dan apoyo.

En el camino a la búsqueda de los restos en el desierto de Sonora, los recuerdos las acompañan.

“Gracias a cada persona que nos acompaña, por cada mano que se une, por cada corazón que no es indiferente a nuestro dolor”, explicó una de las madres buscadoras.

Por otro lado, el colectivo aprovechó para agradecer a los medios de comunicación que las ayudan a levantar la voz, llevándola lejos en la búsqueda de justicia para las personas desaparecidas en México.

”La siento como mi hermana”: La hermandad de los colectivos de búsqueda en Sinaloa

Algunas de las madres buscadoras aseguran que dentro de los colectivos han encontrado a personas que comparten su mismo dolor, acompañándolas en cada proceso para hallar a su ser querido, dicen que solo entre ellas pueden entender el verdadero dolor que sienten.

“Si alguien siento el dolor que estamos sintiendo somos cualquiera de nosotros (...) Yo en el colectivo conocí a otra persona y yo la siento como mi hermana”, contó una mujer, para las cámaras de Azteca Noticias.

La tercera jornada de búsqueda en los desiertos de Sinaloa

En esta ocasión, las madres buscadores le permitieron a las cámaras y micrófonos de Azteca Noticias acompañarlas a la tercera jornada de búsqueda en los desiertos de Sonora.

En la búsqueda de ese día, se descartaron dos sitios donde, de acuerdo con denuncias anónimas, había restos humanos. Una vez más, la solidaridad de esta familia de madres buscadoras fue acompañada de la esperanza de traer a sus seres queridos de vuelta a casa.

“En el nombre sea de Dios, María Santísima (...) Que Dios nos traiga con bien”, rezaban de camino al lugar de búsqueda.