Malas señales para economía de México: Banco Mundial recorta pronóstico de crecimiento para 2026

El Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento económico para México para este 2026, al prever que la economía del país se expanda 1.3%, una cifra menor al 1.4% que había estimado en octubre de 2025.

El ajuste fue dado a conocer en su informe semestral “Perspectivas de la Economía Mundial”, donde el organismo analiza el desempeño esperado de distintas economías y los riesgos que podrían afectar su evolución.

De acuerdo con el reporte, la revisión a la baja responde a un entorno internacional más incierto, marcado por tensiones comerciales y posibles cambios en las reglas del intercambio entre países.

En el caso específico de México, el Banco Mundial advierte que existen riesgos importantes relacionados con nuevos aumentos en las tarifas a la importación, lo que podría encarecer productos, reducir el comercio y afectar la actividad económica.

Otro de los factores señalados es la revisión del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá ( T-MEC ) prevista para 2026. El organismo internacional advierte que, si este proceso derivara en restricciones al comercio, la economía regional podría verse afectada.

Dado el alto nivel de integración comercial entre México y sus socios de América del Norte, cualquier cambio en las reglas del tratado tendría un impacto directo en sectores clave como la industria manufacturera, las exportaciones y la inversión.

El Banco Mundial subraya que estos riesgos no solo afectarían a México, sino también a la región, ya que una menor actividad comercial puede traducirse en menos crecimiento, menor generación de empleo y mayor incertidumbre para las empresas.

Costo de vida en México

La reducción en el pronóstico de crecimiento económico de México para 2026, hecha por el Banco Mundial, también se relaciona con el impacto que podrían tener las importaciones y las restricciones al comercio en la inflación y el costo de vida de las personas.

Cuando un país enfrenta aumentos en las tarifas a la importación, los productos que vienen del extranjero se vuelven más caros, ya sea porque las empresas pagan más por traerlos o porque hay menos opciones disponibles en el mercado.

En el caso de México, muchos sectores dependen de insumos importados, como materias primas, maquinaria, tecnología y componentes industriales. Si estos productos suben de precio por los impuestos, las empresas suelen trasladar ese aumento al consumidor final.