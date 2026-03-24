¿Gasolinazo a la vista? Así amanece el precio de la gasolina en México HOY martes 24 de marzo

Este martes 24 de marzo, el mundo financiero parece una pelea que ha afectado hasta el precio de la gasolina. Por un lado, Donald Trump lanza advertencias y por otro, Irán las desmiente, dejando a los mercados en una confusión total.

Aunque ayer el petróleo dio un respiro, hoy ese alivio se está esfumando y el crudo recuperó parte de lo perdido. En México, esto se traduce en precios que se mueven centavo a centavo, pero que al final del día pesan en la cartera.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México este 24 de marzo de 2026?

A nivel nacional, el promedio para arrancar la jornada nos dice que la gasolina regular se vende en $23.68, mientras que la premium escala hasta los $27.54. Para los que mueven carga pesada, el Diésel se ubica en un promedio de $28.62.

Si comparamos con Estados Unidos, allá la regular está en $3.97 dólares, un precio que suena bajo pero que, con el tipo de cambio actual, sigue siendo un factor de presión para nuestras importaciones.

Precio de la gasolina en CDMX y Edomex HOY

En la capital del país, los precios suelen ser un poco más elevados por la logística. En la CDMX, la gasolina Magna está en $23.80, la roja en $27.98 y el diésel en $28.39.

Si cruzas al Estado de México, la situación es un poco más amable: la Magna baja a $23.67, la Premium a $27.04 y el diésel se queda en $28.07. Esos centavos de diferencia hacen que muchos prefieran cargar antes de entrar a la ciudad.

Precio de la gasolina en Guadalajara, Nuevo León y Sonora

Si andas por la perla tapatía o el norte del país, toma nota de estos números para este martes:



Jalisco: La Magna ronda los $23.89 y la Premium los $27.52.

Nuevo León: En tierras regias, la verde está en $23.85, mientras que el diésel tiene un precio más competitivo de $25.84.

Sonora: Es de los estados con la Magna más barata hoy, ubicándose en $23.14.

Baja California Sur: Aquí el bolsillo sufre más, con la Magna en $24.22 y la Premium rozando los $28.39.

Precio del gas natural para este 24 de marzo 2026

No todo es gasolina; el gas natural también es clave para las casas y negocios. El reporte de hoy indica que el precio promedio nacional es de $12.60.

Dependiendo de la zona y el proveedor, puedes encontrar un mínimo de $10.99 o un máximo de $14.49. Mantener el ojo en estos rangos es vital, especialmente porque el sector energético sigue muy sensible a lo que pase con el cierre del Estrecho de Ormuz.

¿A cuánto sale llenar el tanque de gasolina en México este 2026?

Haciendo cuentas rápidas, llenar un tanque promedio de 40 litros con gasolina regular te está costando cerca de $947 pesos. Si tu auto prefiere la Premium, prepárate para soltar unos $1,101 pesos.

La incertidumbre internacional por la "cuenta regresiva" de Trump contra Irán sugiere que nos espera un cierre de semana tenso. Por ahora, lo mejor es cargar en estaciones con precios verificados y no dejar el tanque para el viernes, cuando los mercados suelen ponerse más nerviosos.