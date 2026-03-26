Precio del dólar se da un respiro: Así queda la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este miércoles 25 de marzo 2026

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para este miércoles 25 de marzo 2026 tras varios días de variaciones por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este 25 de marzo con una subida destacada. El principal indicador, el S&P/BMV IPC, alcanzó los 68 mil 187 puntos, lo que representa un avance de 3.67 por ciento, equivalente a 2,412 puntos en una sola jornada.

En términos simples: el mercado tuvo un día positivo. Cuando el índice sube así, significa que la mayoría de las acciones importantes en México aumentaron su valor; además, el volumen fue alto, con más de 202 millones de operaciones, lo que indica fuerte participación de inversionistas.

Otros indicadores también mostraron crecimiento, como Fibras y sectores industriales, lo que refuerza una tendencia de recuperación en el mercado.

Este tipo de cierre suele reflejar confianza en la economía o reacciones a factores externos, y puede impactar inversiones, Afores y fondos en México.

Cierre de Wall Street para la última semana de marzo 2026

Wall Street cerró con ganancias este miércoles luego de que Estados Unidos anunciara un plan para detener la guerra con Irán; la expectativa de una posible desescalada impulsó a los mercados, aunque la jornada estuvo marcada por altibajos constantes.

El índice S&P 500 avanzó 0.5 por ciento, mientras el Dow Jones sumó 305 puntos (0.7%) y el Nasdaq subió 0.8 por ciento. En paralelo, los precios del petróleo retrocedieron, una señal de que los inversionistas ven menor riesgo inmediato en el conflicto.

Sin embargo, el comportamiento no fue estable. Durante la mañana, el S&P 500 llegó a subir hasta 1.2 por ciento, pero perdió parte de ese impulso con el paso de las horas; este vaivén refleja la incertidumbre que sigue dominando a los mercados financieros.

Desde que inició el conflicto hace más de tres semanas, las bolsas han reaccionado con fuertes movimientos en periodos muy cortos. La razón es clara: no hay certeza sobre cuánto durará la guerra ni qué impacto tendrá en la economía global.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 25 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 25 de marzo de 2026, en $16.10 pesos la compra y en $18.34 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.60 pesos la compra y en $13.64 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.95 pesos la compra y en $17.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 25 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 25 de marzo 2026, en 70 mil 807 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 0.34% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró pérdidas para este martes tras un día de ganancias debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 258 mil 695 pesos por unidad.

Cambios en el precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo registró una baja al cierre de este miércoles debido a que los mercados recibieron con agrado as noticias de las conversaciones para reducir la escalada del conflicto en curso en Oriente Medio.

