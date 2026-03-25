¡No te quedes atorado en el tráficos! Bloqueos y afectaciones en carreteras de México para este miércoles; últimas noticas EN VIVO
Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes de este miércoles 25 de marzo 2026; toma precauciones.
¡Toma precauciones! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 25 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
¿Hay bloqueos en carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este miércoles
Cierre en la carretera Puebla-Córdoba: ¿Qué pasó en la autopista?
Se reporta el cierre parcial en la carretera Puebla-Córdoba tras un accidente, ocurrido en el kilómetro 165+300 de la autopista; piden a los conductores manejar con precaución.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 165+300, de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xplSiuAtux— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 25, 2026
Cierre en la carretera Maravatío-Zapotlanejo en Michoacán
Un grave accidente vial provocó el cierre parcial en la carretera Maravatío-Zapotlanejo en Michoacán, cerca del kilómetro 241+500.
Autoridades piden a las y los conductores tomar precauciones durante su traslado.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de la circulación por #AccidenteVial cerca del km 241+500, de la carretera Maravatío -Zapotlanejo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/9njIhHvitw— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 25, 2026