¡No te quedes atorado en el tráficos! Bloqueos y afectaciones en carreteras de México para este miércoles; últimas noticas EN VIVO

¡Toma precauciones! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 25 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.