tva (1).png

¡No te quedes atorado en el tráficos! Bloqueos y afectaciones en carreteras de México para este miércoles; últimas noticas EN VIVO

Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes de este miércoles 25 de marzo 2026; toma precauciones.

EN VIVO: Bloqueos en carreteras de México HOY 25 de marzo 2026: Tramos con afectaciones viales y cierre de carriles
Bloqueos en carreteras de México para este miércoles|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Iván Ramírez

¡Toma precauciones! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 25 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.

¿Hay bloqueos en carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este miércoles

Cierre en la carretera Puebla-Córdoba: ¿Qué pasó en la autopista?

Se reporta el cierre parcial en la carretera Puebla-Córdoba tras un accidente, ocurrido en el kilómetro 165+300 de la autopista; piden a los conductores manejar con precaución.

Cierre en la carretera Maravatío-Zapotlanejo en Michoacán

Un grave accidente vial provocó el cierre parcial en la carretera Maravatío-Zapotlanejo en Michoacán, cerca del kilómetro 241+500.

Autoridades piden a las y los conductores tomar precauciones durante su traslado.

Tags relacionados
México Carreteras en México Accidentes en México

Notas