¿A cuánto está el dólar en México? Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este lunes

¡Una nueva semana de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para la última semana de marzo 2026 tras varios días de variaciones por el conflicto en Medio Oriente.

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV y precio del dólar para este lunes 23 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este lunes?

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.37% a 64,370.95 puntos.

Cierre de Wall Street para la última semana de marzo 2026

Por otro lado, en Wall Street, el índice S&P 500 subió 73,77 puntos, un 1,13%, hasta 6.580,25 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 300,94 puntos, o un 1,39%, a 21.948,55 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 631,06 puntos, un 1,39%, hasta 46.211,53 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 23 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 23 de marzo de 2026, en $16.05 pesos la compra y en $18.39 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.95 pesos la compra y en $17.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 23 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jo4rnada de lunes 23 de marzo 2026, en 70 mil 904 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 4.40% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comenzó la última semana de marzo con aumentos tras varios días consecutivos a la baja debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 260 mil 847 pesos por unidad.

Cambios en el precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent registró un aumento por la escalda del conflicto en Medio Oriente, alcanzando los 119 dólares por barril; el crudo no ha parado de subir desde el inicio del conflicto.

Algunos de los principales ejecutivos petroleros y ministros de energía del mundo expresaron el lunes en Houston su creciente preocupación por los efectos a largo plazo de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán en la economía mundial, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, restó importancia a la crisis.

Con información de Reuters...