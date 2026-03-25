¿Arriba de los 20 mil pesos? Esto gastarán los mexicanos en vacaciones de Semana Santa 2026; lista de precios por actividades

A pocos días de las vacaciones de Semana Santa 2026, las familias mexicanas se preparan para disfrutar de un merecido descanso de la rutina; sin embargo, este año los precios para este temporada vacacional, podrían golpear el bolsillo de los ciudadanos, pero ¿cuánto se gastarán?

¿Cuánto gastarán los mexicanos en vacaciones de Semana Santa 2026?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que los mexicanos gastarán un total de $1,000 hasta $25 mil pesos durante las vacaciones de Semana Santa 2026 , lo que representa un alza en los precios de 16.5% para este año.

El gasto dependerá de las actividades que se realicen durante este periodo vacacional, por lo que la cantidad total dependerá de los lugares a los que vaya.

Precio de actividades vacacionales en Semana Santa 2026

¡A preparar la cartera! La ANPEC compartió la lista de precios de las actividades que las y los mexicanos podrían realizar durante Semana Santa 2026; esto cuesta cada una de ellas.



Campamento de una semana - $1,800 a los $3 mil 500

Salida al cine - $1,600 pesos

Comida en centro comercial - $1,200 pesos

Balneario - $4 mil 250 pesos

Picnic en el parque - $1,000 pesos

Viaje a la playa por 4 días y 3 noches - $21 mil a $25 mil pesos

Por otro lado, si decides quedarte en casa en compañía de tus hijos u otros miembros de la familia, los gastos en alimentos, luz, agua, gas y otros productos productos, podrían aumentar.

La estimación de los precios para Vacaciones de Semana Santa 2026 se basaron en una familia mexicana de 5 integrantes.

Gasto de vacaciones de Semana Santa podrían superar los 20 mil pesos|ANPEC

¿Cuáles son los estados más baratos para salir de vacaciones en Semana Santa?

Los estados más baratos de México para viajar y disfrutar de las vacaciones de Semana Santa 2026 son: Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guerrero e Hidalgo, según la Inteligencia Artificial (IA).

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa 2026?

El periodo vacacional de Semana Santa comienza el próximo lunes 30 de marzo y termina el viernes 10 de abril 2026, únicamente para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Para las y los trabajadores, los días de descanso por Semana Santa 2026 son el 2 y 3 de abril, comúnmente conocidos como Jueves y Viernes Santo.