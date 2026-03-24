¿Por los cielos? Checa en cuánto está el precio del dólar HOY 24 de marzo

El dinero no duerme y este martes 24 de marzo menos. Amanecemos con un ojo puesto en el precio del dólar y otro en los mensajes que llegan desde el Medio Oriente con respecto al petróleo. La confusión es la regla del día: mientras unos dicen que hay avances diplomáticos, otros lo niegan todo, y en medio de ese "estira y afloja", tu cartera es la que siente los efectos.

Aquí te desglosamos cómo andan los números para que sepas los precios exactos.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

Si tienes que ir a pagar la tarjeta o simplemente quieres ahorrar, el billete verde se mueve en rangos similares al día de ayer. En las ventanillas de Banco Azteca, el precio del dólar para este martes se ubica en $16.05 a la compra y se ofrece en $18.39 a la venta.

Es una buena referencia si planeas hacer movimientos hoy, ya que el tipo de cambio ha intentado estabilizarse.

Precio del dólar en Tijuana HOY 24 de marzo 2026

Para los que viven en la frontera, la historia siempre es distinta. En las casas de cambio de Tijuana, el dólar se siente un poco más presionado por el flujo en la zona cercanana territorio estadounidense.

Hoy martes, el precio promedio en la ciudad fronteriza está en $16.95 a la compra y se vende en $17.15. Si cruzas seguido o haces compras del otro lado, estos son los números que te interesan antes de llegar a la línea.

El dólar canadiense y el Bitcoin: así cotizan HOY

No todo es el billete estadounidense. El dólar canadiense también tiene su público y hoy se cotiza en $11.40 a la compra y $13.74 a la venta. Por otro lado, si lo tuyo es la moneda digital, el Bitcoin sigue siendo una montaña rusa.

Su precio en México va a la alza con 60%, estableciéndose en un millón 269 mil pesos y en Estados Unidos se encuentra a la alza con 0.21%, quedando en 71 mil 46 dólares.

A critical imbalance between oil and gas means that one is taking a harder hit from the Iran war. ROI's Gavin Maguire breaks it down https://t.co/0Hj5Ft78gn pic.twitter.com/DCM61DUevf — Reuters Open Interest (ROI) (@ReutersOI) March 24, 2026

¿Cuál es el precio del barril de crudo HOY?

El barril de crudo es el que más ha sufrido con los últimos conflictos de Donald Trump con Medio Oriente. Ayer el precio se desplomó un 10%, pero hoy martes la realidad es otra.

Debido a que Irán desmintió cualquier negociación y calificó de "noticias falsas" los avances declarados por Trump, el miedo regresó a los mercados. Esto hizo que el petróleo Brent volviera a subir ligeramente por encima de los 100 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense (WTI) ronda los 90 dólares. El cierre del Estrecho de Ormuz sigue siendo el gran dolor de cabeza para el mundo.

¿Hacia dónde va la economía esta semana?

La incertidumbre es total. La famosa "cuenta regresiva" de 48 horas de Trump para atacar centrales eléctricas iraníes se estiró a cinco días, y nadie sabe realmente quién está hablando con quién. Los mercados asiáticos lograron algunas ganancias, pero en Europa y Estados Unidos los ánimos están inestables.

Si la situación en el mar no se destraba pronto, nos espera un cierre de semana muy tenso que podría volver a sacudir el precio de las gasolinas y, por supuesto, de nuestra moneda.