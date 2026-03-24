¿Inflación en México se va por los cielos? Se dispara para la primera quincena de marzo 2026; lista de productos más caros

¡Se dispara! La inflación en México se mantuvo al alza durante la primera quincena de marzo 2026, ubicándose por encima del objetivo del Banco de México (Banxico). Estos son los alimentos y productos que subieron de precio las últimas dos semanas.

Banxico busca ubicar la inflación en 3% con con variación porcentual; se estima que podríamos alcanzar este nivel en el tercer trimestre de este mismo año.

¿Cómo está la inflación de México en marzo 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación de México se ubicó en 4.62% para la primera quincena de marzo 2026, ubicándose arriba de los 4.02% registrados en el mes de febrero, sumando dos quincenas consecutivas de aumento.

La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios de los productos, se ubicó en 4.46%.

En la primera quincena de marzo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.446 y representó un aumento de 0.62% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.63%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/M1FD2cXDWX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 24, 2026

¿Qué productos subieron de precio en la primera quincena de marzo 2026?

El INEGI compartió la lista de productos, alimentos y servicios que subieron de precios para la primera quincena de marzo 2026, impactos por los datos de la inflación en México, pero ¿cuáles son?



Jitomate.

Transporte aéreo.

Calabacita.

Tomate verde.

Limón.

Servicios de electricidad.

Papa y otros tubérculos.

Otros de los productos que subieron su costo fueron: Pollo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como la vivienda.

¿Qué productos subieron de precio en la primera quincena de marzo 2026?|INEGI

Por el contrario, los productos que bajaron de precio fueron: Nopales, paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, así como otras frutas, camisas y playeras.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.



Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.