Dólar en México arriba de los 18 pesos: Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados para este martes

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para la última semana de marzo 2026 tras varios días de variaciones por el conflicto en Medio Oriente. Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV y precio del dólar para este martes 24 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este martes?

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un día muy positivo. El principal indicador, el S&P/BMV IPC, subió a 65,775 puntos, lo que representa un aumento de 2.18 por ciento. En términos simples, esto significa que las acciones de las empresas más importantes del país, en general, aumentaron de valor.

El avance fue considerable, ya que el índice ganó más de mil 400 puntos en una sola jornada. Este tipo de subida no es común todos los días, por lo que se considera un movimiento fuerte. Además, el volumen de operaciones fue alto, lo que indica que hubo mucha participación de inversionistas comprando y vendiendo acciones.

Otro punto importante es que no solo subieron unas cuantas empresas, sino que el crecimiento fue generalizado. Tanto grandes empresas como medianas, así como sectores como el inmobiliario, registraron ganancias. Esto suele interpretarse como una señal de confianza en el mercado.

En resumen, fue un buen día para la Bolsa Mexicana: hubo compras, subieron los precios de las acciones y el mercado mostró un comportamiento sólido, lo que refleja optimismo entre los inversionistas.

Cierre de Wall Street para la última semana de marzo 2026

Wall Street cerró a la baja en una jornada volátil, con el Dow Jones perdiendo 0.18%, el S&P 500 0.37% y el Nasdaq 0.84%. Los inversionistas reaccionaron a la incertidumbre por el aumento en los precios del petróleo y el alza en las tasas de interés.

El mercado también estuvo influido por las tensiones en Medio Oriente, especialmente por el conflicto con Irán y el posible envío de más tropas estadounidenses. Aunque hubo cierto optimismo por avances en negociaciones, el nerviosismo predominó.

Además, el alza del petróleo, que subió más de 4%, y el incremento en los rendimientos de bonos generaron presión adicional, alimentando temores de menor crecimiento económico.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 24 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 24 de marzo de 2026, en $16.20 pesos la compra y en $18.44 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.95 pesos la compra y en $17.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 24 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 24 de marzo 2026, en 69 mil 358 dólares por unidad, registrando una importante baja de 2.17% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró pérdidas para este martes tras un día de ganancias debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 233 mil 987 pesos por unidad.

Cambios en el precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo se desplomó un 15% tras la publicación de Donald Trump sobre las conversaciones con Irán.

El petróleo Brent se desplomó hasta alrededor de 99 dólares el barril desde los 112 dólares anteriores a las operaciones previas al anuncio, mientras que el WTI cayó a 86 dólares desde cerca de 99 dólares antes de la publicación de Trump.