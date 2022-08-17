Barcos quedan varados en la orilla del río Danubio por sequía

Las altas temperaturas y falta de lluvia en Europa provocaron que los ríos comenzaran a reducirse, por lo que la sequía provocó que varios barcos se quedaran varados en la orilla del río Danubio en la ciudad de Novi Sad, en el norte de Serbia.

El río Danubio es uno de los más largos de Europa, considerado una artería comercial y de transporte que atraviesa diez países, y por el cual navegan decenas de embarcaciones que se han visto afectadas por la sequía.

Normalmente, el tramo navegable por grandes barcos tiene cientos de metros de ancho en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, pero el espacio se ha reducido debido a la falta de agua.

Debido a la sequía, la gente puede adentrarse en el río Danubio mientras los barcos solo pueden navegar por un canal estrecho y algunos más tienen que permanecer varados en el lecho del río.

|Reuters

Sequía amenaza a los peces del río Danubio

Marija Trivuncevic, portavoz de una asociación de pesca local, dijo que los bajos niveles de agua en el río Danubio por la sequía también representa un amenaza para las poblaciones de peces que habitan ahí.

"Los niveles de agua son bajos. Las circunstancias son terribles. Aunque todavía no ha sido lo peor, la tendencia indica que las cosas solo empeorarán. Cuando hay que elegir entre las poblaciones de peces y los cultivos, por supuesto, la elección siempre irá a los cultivos".

Explicó que incluso la lluvia podría representar una amenaza para los peces en el río Danubio, ya que podría reducir el contenido de oxígeno en el agua y matar la vida silvestre local.

"Lo que es crítico en este momento es el cambio de temperatura. Entonces, no solo las temperaturas son continuamente altas trayendo una sequía, sino que si llueve repentinamente, entonces el agua se agita, el oxígeno desaparece y los peces mueren", dijo Marija Trivuncevic.