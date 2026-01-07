De separar la basura a tirarla en la calle: Tiraderos clandestinos aumentan un 130% en CDMX

Desde el pasado 1 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una nueva disposición que obliga a la ciudadanía a separar los residuos sólidos -basura- y entregarlos en días específicos de la semana; sin embargo, su implementación ha generado efectos colaterales que ya son visibles en el espacio público.

Incrementan tiraderos de basura clandestinos en la capital

Trabajadores de los servicios de limpia y personas dedicadas a la recolección de basura han alertado sobre un incremento de hasta 130 por ciento en el número de tiraderos clandestinos detectados en distintas zonas de la Ciudad de México desde que entró en vigor esta medida.

De acuerdo con sus reportes, ahora es común encontrar montones de basura en calles, camellones, banquetas y bajo puentes, lugares donde antes no se registraba este tipo de acumulaciones.

Los desechos encontrados incluyen tanto residuos orgánicos como inorgánicos, lo que evidencia que muchas personas no están cumpliendo con la separación obligatoria. Los trabajadores consideran que este aumento se debe, principalmente, al desconocimiento de la nueva normativa o, en muchos casos, a la negativa de algunos ciudadanos a separar sus residuos por comodidad o desinterés.

Aumentan los basureros clandestinos en #CDMX



Empleados del servicio de #limpia aseguran que hay un 30 % más de estos lugares en la ciudad, esto, a tan solo siete días del primer mes del año.



El reporte de @mendoza_ruben pic.twitter.com/nz2sxr4HKt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026

Rechazo a separar residuos genera problemas en la CDMX

De acuerdo con los testimonios de los recolectores, algunos camiones de basura han comenzado a solicitar a los habitantes que entreguen sus desechos debidamente separados. Ante esta exigencia, hay personas que prefieren no entregar la basura y optan, de manera incorrecta, por abandonarla en la vía pública, confiando en que posteriormente los servicios de limpia la retirarán.

Trabajadores de los carritos recolectores que recorren diariamente las colonias aseguran que varios puntos quedan limpios durante las tardes, pero que desde el 1 de enero a la fecha, todas las mañanas amanece nuevamente con montones de basura acumulada.

Focos de infección y afectaciones a vecinos

La presencia constante de estos tiraderos clandestinos no solo genera una mala imagen urbana y obstruye el paso peatonal, sino que también representa un riesgo sanitario para quienes viven en las inmediaciones, al convertirse en focos de infección.

Iztacalco e Iztapalapa, las más afectadas

Las alcaldías donde más se ha notado este incremento son Iztacalco e Iztapalapa. En estas zonas, los trabajadores de limpia laboran a marchas forzadas para retirar los desperdicios que, principalmente por la falta de separación de residuos, terminan abandonados en espacios públicos, como bajo puentes y banquetas.