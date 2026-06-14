Brutal VIDEO: Golpearon a su vecino en Cuajimalpa y los liberaron; víctima les reclamó por tirar basura

Dos sujetos acusados de haber golpeado brutalmente a su vecino en la alcaldía Cuajimalpa, quien les reclamó por tirar basura en un río, quedaron en libertad después de haber sido detenidos meses después.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2026, pero fue hasta el 10 de junio pasado cuando los detuvieron, sin embargo, solo aprehendieron a dos de los tres participantes y un juez determinó que no fueran a alguna cárcel de la Ciudad de México (CDMX).

Video | Graban golpiza de vecinos a señor en Cuajimalpa

La víctima identificada como Alejandro "N" fue golpeada por tres hombres afuera de su casa después de que a uno de ellos, la víctima le reclamó por tirar basura en un río en la calle San Bernabé, colonia La Pila.

La agresión ocurrió ante las cámaras del C5 de la CDMX, pero los agresores no fueron detenidos en aquella ocasión. El señor Alejandro "N" estaba por llegar a su casa después de haber llevado a su familia a la parada del camión, cuando comenzó la agresión.

Sujetos que agredieron a vecino son "personas muy violentas"

Una persona que supo de los hechos contó a Azteca Noticias que "estas personas lo estaban esperando con la intención de golpearlo", hasta que lo agredieron cerca de las 06:40 horas, según se observa en un video de una cámara particular.

Los agresores, a quienes califican como "personas muy violentas", huyeron en una motocicleta y la policía llegó tarde y no pudieron hacer nada para auxiliar al señor.

De acuerdo con el testimonio consultado, uno de los agresores en otra ocasión ha lanzado piedras a las patrullas, "ha golpeado a muchísima gente que pasa por la calle, le ha apuntado a con pistola en mano a a personas, pero nadie tiene el valor de enfrentar esta situación".

Por favor su ayuda para difundir el video, el día de hoy 24-04-2026 a las 6:40 de la mañana agredieron a mi vecino, en la alcaldía Cuajimalpa, Colonia La Pila. @c4jimenez @CarlosLoret @CuajnoticiaCDMX @cuajienlinea @CuajimalpaGob pic.twitter.com/BKMs1p3nMA — Auriz (@Auriz1758387) April 24, 2026

¿Qué pasará con sujetos acusados de golpear a vecino en Cuajimalpa?

Los probables responsables fueron identificados como Iván "N" y Roberto "N", de 30 y 29 años, respectivamente, quienes fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia.

Ambos fueron presentados el 11 de junio de 2026 para una audiencia en los juzgados ubicados en la calle Doctor Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Ese día, un juez de control determinó vincularlos a proceso por el delito de lesiones calificadas, pero llevarán su proceso en libertad.

En la audiencia se les dictaron medidas cautelares como no acercarse a la víctima ni al domicilio de la misma, así como cada semana acudir cada semana a firmar ante el juzgado correspondiente.