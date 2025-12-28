Este es el estado de salud del bebé abandonado en una iglesia de Tultitlán en Navidad

El bebé abandonado dentro de una iglesia en Tultitlán durante la Navidad , ha generado conmoción entre vecinos y autoridades del Estado de México. El pequeño sigue hospitalizado.

El menor fue rescatado y trasladado al Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, donde permanece bajo resguardo médico mientras se realizan las investigaciones para esclarecer quién lo dejó en el lugar.

¿Cuál es el estado de salud del bebé abandonado en Tultitlán?

Un bebé recién nacido fue abandonado el 25 de diciembre en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex ), a tan solo unos momentos de haber llegado al mundo y en pleno día de Navidad.

El hallazgo ocurrió en la colonia Granjas San Pablo, donde feligreses que acudían a la iglesia se percataron de la presencia del menor y de inmediato alertaron al párroco y a los servicios de emergencia.

📃 #TarjetaInformativa | En seguimiento al estado de salud del recién nacido que se encuentra bajo atención médica en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, el #ISSSTEInforma que, en su segundo día de estancia hospitalaria, el paciente se encuentra en cuna de… pic.twitter.com/Nhv0Mm73TD — ISSSTE (@ISSSTE_mx) December 28, 2025

El recién nacido fue trasladado al Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, donde permanece bajo resguardo médico.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por el ISSSTE , el menor se encuentra en cuna de observación, atendido conforme a los protocolos establecidos, con signos vitales estables, peso adecuado para su edad gestacional y una evolución neurológica y metabólica favorable. Desde su ingreso, se mantiene con vigilancia clínica continua y manejo integral.

Presuntamente, el bebé fue bautizado con el nombre de Jesús, sin embargo, las autoridades no han confirmado esa información.

Hasta el momento se desconocen los detalles de los responsables del abandono del menor, o si alguna persona lo haya reclamado.

Bebé recién nacido fue abandonado en una bolsa de plástico en el Edomex

El pasado febrero, un recién nacido fue encontrado dentro de una bolsa de plástico tras ser abandonado en calles de Tultitlán, Estado de México.

En un video difundido en redes sociales se aprecia a un joven que saca al pequeño de una mochila y, al percatarse de que no hay personas cerca, lo deja en el lugar.

Según los reportes, los fuertes llantos del bebé llamaron la atención de los vecinos, quienes acudieron a revisar y descubrieron la escena. De inmediato dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Inaceptable acto de crueldad en #Tultitlán, #Edomex 😠💔



Un individuo abandonó a un recién nacido en la calle, literalmente en una bolsa de plástico. Afortunadamente, el llanto del bebé alertó a transeúntes que lo llevaron al hospital. La información en #HechosAM. pic.twitter.com/uY6Hx8hb3G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2025

Al sitio llegaron elementos de la policía municipal de Tultitlán, quienes a la brevedad intervinieron y trasladaron al pequeño a un hospital cercano; durante el recorrido, los agentes fueron alcanzados por paramédicos, quienes se encargaron de asistir al menor y llevarlo a salvo a la clínica.

Actualmente, los responsables de este caso ya están en prisión, por el abandono del bebé en calles de Tultitlán, Edomex.