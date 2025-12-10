Emergencia en Edomex: se reporta fuerte incendio en bodega de Tultitlán

Un fuerte incendio registrado la tarde de este martes 9 de diciembre en una bodega de desechos industriales ubicada sobre avenida Ecología, en la colonia de la Sierra de Guadalupe, Tultitlán, provocó gran movilización de equipos de emergencia del Estado de México (Edomex).

El siniestro, reportado alrededor de las 18:00 horas, generó una densa columna de humo que se extendió hacia calles aledañas, por lo que autoridades pidieron a la población extremar precauciones.

Otro incendio en Edomex: Llamas consumen bodega en Tultitlán

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego inició dentro de una bodega donde se almacenaban diversos materiales inflamables, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Aunque el incendio generó alarma entre los vecinos, los cuerpos de emergencia informaron que no se registraron personas lesionadas y que el incidente fue controlado después de varios minutos de trabajo coordinado entre bomberos de Tultitlán.

Se registró un incendio en una bodega que almacena desechos industriales en Sierra de Guadalupe, Tultitlán, #Edomex 🔥

Las autoridades municipales exhortaron a la población a mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la exposición al humo, especialmente en hogares donde viven adultos mayores, niños o personas con enfermedades respiratorias.

También pidieron permitir el paso de unidades de emergencia hacia la colonia Sierra de Guadalupe.

Fábrica de textiles se incendia en Ixtapaluca, Edomex

Apenas un día antes, un incendio de gran magnitud paralizó la zona oriente del Edomex, luego de que una fábrica textil fuera consumida en llamas en la zona centro de Ixtapaluca.

El fuego generó una columna de humo visible desde más de tres kilómetros de distancia, lo que alarmó a habitantes de la zona debido a la cercanía con un corredor donde operan diversos comercios.

Los primeros reportes señalaron que el incendio avanzó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables dentro de la instalación. Por fortuna, muchos de los empleados fueron evacuados a tiempo, y el siniestro no dejó vidas que lamentar.

Bomberos lograron sofocar un fuerte incendio en una fábrica de textiles ubicada en Avenida Jesús María, en la colonia Centro de Ixtapaluca, Ciudad de México.

*Información en desarrollo