Bebé muere en casa hogar de Honduras por desnutrición; familiares acusan violación.

En Honduras, la muerte de una bebé que se encontraba en una casa hogar de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) conmociona a los ciudadanos, pues los familiares acusaron a la institución de abuso sexual, por esto las autoridades ya investigan el caso.

La bebé de un año permaneció en el Hospital Mario Catarino Rivas, situado en San Pedro Sula hasta que perdió la vida, posteriormente la mamá ofreció declaraciones ante los medios de comunicación en donde aseguró que los médicos a cargo encontraron signos de violación.

Menor presentaba inflamación en sus partes íntimas

Al tiempo que la mujer recibió la noticia de la muerte de la bebé, la doctora le preguntó quién atendía a la niña cuando se encontraba en la casa, a lo que la afectada respondió que únicamente estaba bajo el cuidado de su suegra y ella, ya que desconfiaba de las otras personas.

Agregó que le pedía a los hombres de la casa salirse de la habitación cuando bañaban a la niña, esto por respeto y porque no consideraba que fuera prudente; sin embargo, el cuerpo médico indicó que tenía hinchazón en sus partes íntimas, por lo se plantea un posible abuso sexual.

“La sonrisa de mi bebé no es la misma que tenía conmigo (...) tan diferente”, sentenció la mamá entre lágrimas, pues sólo la veía una vez a la semana.

Bebé de 12 meses presentó un cuadro de desnutrición

Familiares de la niña de 12 meses de edad indicaron que hace tres meses miembros del Dinaf les quitaron la custodia de la menor tras presentar un cuadro de desnutrición, desde ese momento las visitas se redujeron considerablemente, al punto de visitar una vez por semana a su hija, la decisión de llegar a dicha institución se dio por el Ministerio Público, quien argumentó lo siguiente:

"Se ocupó de la institucionalización de la pequeña en un centro creado para atender menores con evidentes cuadros de desnutrición para que, con la atención oportuna, pudiera recuperarse de un supuesto cuadro de desnutrición aguda".

“Es importante aclarar contundentemente a la ciudadanía en general que la niña no murió a consecuencia de abuso sexual, murió a consecuencia de su estado nutricional, o sea, desnutrición que padeció en el seno de su familia…”

Directora Ejecutiva DINAF, Lizeth Coello. pic.twitter.com/1nQXwQLQJ0 — DINAF HN (@Dinaf_hn) July 24, 2023

Casa hogar de Honduras desmiente violación; asegura que fue por desnutrición

Mediante la página de Twitter de la casa hogar, la directora de la Dinaf, Lizeth Coello, publicó un video en el que ofrecieron un informe sobre el caso y negó que la menor haya sido víctima de violación, pues presentó una "septicemia generalizada" a causa del estado de salud que presentó por desnutrición y neumonía.

“Es importante aclarar contundentemente a la ciudadanía en general que la niña no murió a consecuencia de abuso sexual, murió a consecuencia de su estado nutricional, o sea, desnutrición que padeció en el seno de su familia", indicó la directora.

Finalizó el discurso dejándole a las autoridades la última palabra cuando salgan los resultados, pues estos determinarán la verdadera causa de muerte.

