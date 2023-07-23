Niña de 13 años secuestrada en Texas pide ayuda con una nota y la rescatan

Una niña de 13 años fue secuestrada en Texas, pero gracias a una nota en la que escribió “ayúdame” lograron rescatarla en California, Estados Unidos, luego de que un ciudadano vio el mensaje y llamó a las autoridades. De acuerdo con la policía de California, la nota de “ayúdame” condujo a su rescate para que fuera devuelta con su familia.

Los reportes policiales indicaron que el pasado 6 de julio, un hombre secuestró a la menor a punta de pistola en una parada de autobús en San Antonio; el sujeto sacó el arma y obligó a la pequeña a subir a su vehículo. El secuestrador abusó sexualmente de la niña cuando se trasladaba de San Antonio a Long Beach.

Rescatan a niña de 13 años secuestrada en Texas

En un comunicado la policía indicó que el rescate se logró gracias a que cuando el secuestrador estaba en una lavandería, la adolescente escribió una nota y se la mostró a la gente que pasaba.

|CNN

Una de las personas que pasaba por el lugar y vio el mensaje, llamó a la policía para informar lo que pasaba, las autoridades llegaron y lograron rescatar a la víctima y arrestar al sujeto.

“Quiero felicitar a los miembros de nuestra comunidad por su vigilancia y voluntad de involucrarse llamando a númer de emergencia 9-1-1. Este incidente destaca el papel fundamental que desempeñan los miembros de la comunidad para mantener a las personas seguras”, dijo el jefe de policía Wally Hebeish.

El secuestrado fue identificado como Steven Sablán, un hombre de 61 años de edad. En el carro donde se encontraba la víctima secuestrada, los detectives también recuperaron una réplica de un arma de fuego, que parecía una pistola semiautomática.

El hombre enfrentará cargos de secuestro y transporte de una menor con la intención de participar en una actividad sexual criminal, delito por el que podría recibir una condena de cadena perpetua.